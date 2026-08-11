ONG chilena realizará evento benéfico en Miami por afectados por sismos en Venezuela

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Caracas, 10 ago (EFE).- TECHO, una ONG chilena con presencia en 18 países de América Latina, realizará un evento benéfico el próximo 28 de agosto en la ciudad de Miami, Estados Unidos, para apoyar a familias afectadas por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela.

En nota de prensa, la organización explicó que el encuentro, llamado 'Miami Ayuda a Venezuela', reunirá a líderes empresariales, filántropos, artistas y miembros de la comunidad latina en Estados Unidos, para acelerar los esfuerzos de reconstrucción.

El objetivo de TECHO es poder recaudar fondos para construir 200 módulos habitacionales para familias que se encuentran en situación de riesgo producto de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, que afectó la zona norte de Venezuela, especialmente el estado La Guaira.

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La jornada tendrá lugar el próximo viernes, 28 de agosto, en el Faena Forum, en Miami Beach, y contará con la presentación de artistas venezolanos como George Harris, Joaquina, Camila Canabal y César Ruiz.

Nicolás Cipriota, CEO de TECHO en Estados Unidos, aseguró que el evento benéfico es una invitación a toda la comunidad latina a acompañarlos una noche para "devolver esperanza a familias que lo perdieron todo".

Añadió que será una experiencia que combinará testimonios, intervenciones de líderes de la región, momentos artísticos y donaciones en vivo.

A finales de julio, Juan José Ayarza, director ejecutivo global de la organización, dijo a EFE que el plan inicial es construir 200 viviendas en el país caribeño.

Hasta ese momento, tenían identificadas terrenos en 12 comunidades en los estados Falcón, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda y La Guaira, la zona al norte de Venezuela más devastada por los terremotos que dejaron sin hogar a cerca de 18.000 personas.

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Las viviendas, que esperan construir a partir de este mes, son de 18 metros cuadrados, hechas de madera prensada o fibrocemento, una mezcla de cemento, agua y fibras.

Ayarza explicó que los potenciales beneficiarios deben llenar una encuesta para conocer la situación de vulnerabilidad. Por ello, más de 50 voluntarios de TECHO han estado en el terreno desde los primeros días de los terremotos, para identificar comunidades, familias y terrenos.

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De acuerdo con un informe del Banco Mundial, los daños provocados por los terremotos tendrán un costo estimado de 19.600 millones de dólares. EFE