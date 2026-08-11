Fracasa lanzamiento de un satélite chino por una anomalía del cohete que lo transportaba

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Pekín, 11 ago (EFE).- China fracasó este lunes en el lanzamiento del satélite Zhongxing-4B después de que el cohete Larga Marcha-7A que lo transportaba registrara una anomalía durante el vuelo, informó la agencia oficial Xinhua.

El lanzamiento se produjo a las 20:02 hora local (12:02 GMT) desde el centro espacial de Wenchang, en la isla meridional china de Hainan, uno de los principales enclaves del programa espacial del país.

Según Xinhua, el cohete presentó un funcionamiento anómalo durante la fase de vuelo y la misión de lanzamiento terminó en fracaso.

Las causas concretas del fallo están siendo investigadas, añadió la agencia, que no ofreció por el momento más detalles sobre el estado del satélite ni sobre la fase exacta de la misión en la que se produjo la anomalía.

El incidente supone un revés dentro de un año de intensa actividad para el sector espacial chino, tanto en el programa estatal como en el ámbito comercial.

Wenchang se ha consolidado como una base clave para los lanzamientos de mayor tamaño y para los preparativos del programa lunar chino, incluido el futuro envío de astronautas a la Luna antes de 2030.

El pasado julio llegó a ese mismo centro el cohete Larga Marcha-5 Y14, encargado de lanzar la misión Chang’e-7, destinada a explorar el polo sur lunar y buscar posibles recursos como hielo de agua.

China también ha intensificado en los últimos meses sus ensayos vinculados a cohetes reutilizables y a nuevas familias de lanzadores.

En julio, medios estatales informaron de la recuperación de la primera etapa de un Larga Marcha-10B tras un retorno vertical sobre una plataforma marítima, operación presentada como la primera recuperación controlada de este tipo lograda por el país asiático.

Sin embargo, el sector comercial chino también ha registrado fallos: en abril, el cohete Tianlong-3, de la empresa Space Pioneer, no completó su debut orbital tras sufrir una anomalía poco después del despegue desde el Centro de Lanzamientos de Jiuquan (noroeste).

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China ha reforzado su programa espacial en los últimos años con misiones como el alunizaje de la sonda Chang'e 4 en la cara oculta de la Luna y la llegada a Marte con la Tianwen-1, además de la construcción de la Tiangong, que podría convertirse en la única plataforma habitada en órbita baja cuando la Estación Espacial Internacional complete su retirada, prevista para 2032. EFE