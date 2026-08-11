Brad Pitt habla de sus momentos más dolorosos: pensamientos suicidas y dejar la abstemia

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Los Ángeles (EE.UU.), 10 ago (EFE).- Brad Pitt se ha sincerado sobre la etapa más oscura de su vida cuando ciertos "asuntos familiares" lo llevaron a tener pensamientos suicidas por primera vez y ha dejado de ser abstemio, según contó en una entrevista con Esquire.

La famosa revista estadounidense, dirigida principalmente al público masculino, publicó este lunes una larga entrevista con el actor estadounidense en la que ha confesado que estuvo sumido en momentos de mucho dolor.

"Simplemente pensaba... no podía... no veía ninguna salida. El dolor era tan agobiante que... no es que fuera a pasar a la acción, pero podía sentir... podía sentir el frío acero de la bala en mi cabeza, y se sentía como un alivio", explicó el actor de 62 años.

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En la entrevista realizada en junio pasado en su lujosa residencia, comprada en octubre pasado, en Los Ángeles, el ganador de dos premios óscar, reflexionó sobre los momentos más oscuros de su vida.

"Y pensé: ‘Ah, vale, ahora lo entiendo... entiendo el suicidio, en el sentido de que es simplemente un alivio". Se trata solo de buscar alivio frente al dolor. Pero también creo que tenemos un instinto de supervivencia increíble. Y, en mi caso, ese instinto se activó de inmediato", explicó.

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El artista ha reconocido que las “cosas de familia” no son “una mierda fácil”.

También contó que tras siete años de ser abstemio ha recaído, pero de una manera más moderada: "Me confié un par de veces y pensé: ‘Sí... no, esto no es bueno para mí’. No en grandes cantidades".

Pitt, nacido en Oklahoma, además habló sobre que le gustaría regresar una década en el tiempo: "Dios, ojalá pudiera volver a los cincuenta… Haría más cosas. Los cincuenta son... mira, cualquier cosa que tengas en mente: ve a por ella. Ve a por ella ahora mismo".

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En la entrevista, que es la portada de la revista de la edición de septiembre, se da como un contrapeso después que dos de los seis hijos que tiene como Jolie, Maddox y Zahara, acapararan titulares el mes pasado al comenzar están el proceso legal para quitarse el apellido de su padre. EFE