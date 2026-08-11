BID y Banco Mundial ofrecen 700.000 dólares para atender el terremoto en Colombia

Guardar

Bogotá, 10 ago (EFE).- El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, anunció este lunes una donación de parte del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 700.000 dólares en total para ayudar al país suramericano a atender la crisis que desató el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió hoy el centro y oeste colombiano.

"El Banco Mundial ha dispuesto recursos de donación de 200.000 dólares en cooperación no reembolsable, o sea sin crédito, para evaluación de daños; el Banco Interamericano de Desarrollo (anunció) 500.000 dólares en donación de cooperación técnica no reembolsable", explicó Restrepo.

PUBLICIDAD

De este último monto, el vicepresidente resaltó que hay un "acceso inmediato para la Cruz Roja de 350.000 dólares y 150.000 de apoyo técnico", los cuales llegan para apoyar estas cruciales horas que corren desde que el movimiento sísmico afectó esta mañana los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda, Chocó y Caldas.

Estos 700.000 dólares de apoyo internacional se suman al ya anunciado por la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) por 500.000 dólares de donación humanitaria de apoyo directo.

"Con estas tres entidades tenemos ya la posibilidad de abrir unas líneas de recursos de crédito de rápido desembolso para atender emergencias como esta", indicó el vicepresidente.

El terremoto, de magnitud 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), se sintió a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros, y provocó daños en buena parte del centro y occidente del país.

PUBLICIDAD

Hasta ahora, el reporte de daños es de 132 fallecidos, 570 heridos y más de 1.500 viviendas dañadas. EFE