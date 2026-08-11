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Al menos 132 muertos y 570 heridos deja el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia

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Bogotá, 10 ago (EFE).- Al menos 132 personas murieron y más de 570 resultaron heridas en Colombia por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes el país, según un balance parcial de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales),

Pereira, capital del departamento de Risaralda, que limita con San José del Palmar (Chocó), epicentro del terremoto, que se produjo a las 07:34 hora local (12.34 GMT) concentra la mayor cantidad de víctimas mortales, con 60 fallecidos, según la información.

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