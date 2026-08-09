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La colisión de dos vehículos en la N-301 en Las Pedroñeras (Cuenca) deja una mujer fallecida y tres jóvenes heridos

25/08/2018 UVI móvil SOCIEDAD CASTILLA-LA MANCHA ESPAÑA EUROPA TOLEDO AUTONOMÍAS
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La colisión de dos vehículos este domingo en la N-301 a su paso por el municipio conquense de Las Pedroñeras deja una mujer fallecida y tres jóvenes heridos.

Según informa a Europa Press el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el accidente ha tenido lugar a las 6.02 en el kilómetro 165 de la referida vía.

La fallecida es una mujer de 45 años de edad y los heridos tres varones, dos de ellos de 23 años y uno de 22, que han sido trasladados al Hospital General de Villarrobledo en dos ambulancias de soporte vital básico y en una UVI.

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En el operativo movilizado por el 112 también han participado bomberos de Villarrobledo, agentes de la Guardia Civil y médico de urgencias.

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