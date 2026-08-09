Kosovo, al borde de nuevas elecciones, las cuartas desde 2025

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Zagreb, 9 ago (EFE).- Kosovo se encamina hacia nuevas elecciones legislativas, las cuartas desde febrero de 2025, después de que el primer ministro en funciones, Albin Kurti, no lograra reunir el sábado los 80 votos necesarios para elegir al presidente del Parlamento.

La sesión terminó en un ambiente de gran tensión después de que Kurti pidiera más tiempo para negociar con las distintas fuerzas políticas, pese a que ya había vencido el viernes el plazo de 30 días establecido para constituir la Cámara.

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En protesta, una diputada de la oposición lanzó varios huevos contra el primer ministro, lo que forzó la suspensión de la sesión en medio de gritos y forcejeos, según informó el diario Koha Ditore.

El partido de Kurti, Vetëvendosje, ganó las elecciones anticipadas del pasado 7 de junio con 53 escaños.

Aunque podría alcanzar los 61 necesarios para formar Gobierno con el apoyo de diputados de las minorías nacionales, no dispone de los 80 votos requeridos para facilitar la elección de la presidencia del Parlamento.

Si la Cámara no logra constituirse, la Constitución kosovar contempla la convocatoria de nuevas elecciones.

Un escenario similar ya se produjo tras los comicios de febrero y diciembre de 2025, ganados por Kurti, aunque sin alcanzar una mayoría suficiente para desbloquear las instituciones.

Los principales partidos opositores, PDK, LDK y AAK, se niegan a facilitar la elección del presidente parlamentario.

La oposición acusó al primer ministro de “irresponsabilidad” y calificó la sesión de “vergüenza”.

Vetëvendosje, por su parte, acusó a los partidos de la oposición de colaborar con la Lista Serbia, principal fuerza política de la minoría serbia, para bloquear las instituciones de Kosovo.

La crisis política llega en un momento delicado para Kosovo, cuya independencia, proclamada en 2008, sigue sin ser reconocida por Serbia y por varios países europeos, entre ellos España, además de por grandes potencias como Rusia y China.

La normalización de las relaciones entre Pristina y Belgrado continúa siendo una de las condiciones de la Unión Europea (UE) para avanzar hacia una eventual integración de ambos países. EFE