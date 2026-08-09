Hutíes reivindican un ataque con dron contra un refinería de Aramco en el suroeste saudí

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Saná, 9 ago (EFE).- Los rebeldes hutíes del Yemen, respaldados por Irán, reivindicaron este domingo un ataque con dron contra la refinería de la petrolera saudí Aramco en Jazán, en el suroeste de Arabia Saudí, horas después de que las autoridades saudíes reportaran un incendio en las instalaciones.

El portavoz militar hutí, Yahya Sarea, aseguró en un breve comunicado que las Fuerzas Armadas yemeníes habían "atacado la refinería de Aramco en Jazán con un dron, logrando un impacto preciso", describiendo el ataque como una represalia por lo que calificó de violaciones saudíes del espacio aéreo yemení.

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El Ministerio de Energía de Arabia Saudí informó de madrugada que los bomberos habían extinguido un incendio que se desató este domingo en una instalación de la refinería en Jazán, sin que se registraran heridos.

El departamento del ramo no identificó ningún ataque ni bombardeo con drones como la causa del incendio, y señaló "que las autoridades competentes están completando los procedimientos necesarios para abordar el incidente".

Sarea afirmó que el ataque se llevó a cabo "en respuesta a la violación del espacio aéreo sobre las provincias de Saada y Hajjah por parte del enemigo saudí con sus drones", refiriéndose a dos zonas del noroeste del Yemen controladas por los hutíes.

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La refinería de Jazán procesa unos 400.000 barriles de petróleo crudo al día y produce productos refinados, como gasolina y gasóleo.

No es la primera vez que los hutíes reivindican un ataque contra esta refinería, ya que el pasado 25 de julio aseguraron haber realizado varios ataques contra instalaciones "sensibles" de Aramco en Jazán y Yanbu.

El ataque de este domingo se produce en medio de una escalada entre los hutíes y Arabia Saudí, país que intervino militarmente en el Yemen en 2015 en apoyo del Gobierno reconocido internacionalmente contra los rebeldes, que tomaron el control de la capital Saná y posteriormente se expandieron por gran parte del norte del Yemen.

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La escalada comenzó a finales del mes pasado, cuando los hutíes anunciaron un bloqueo marítimo contra la navegación saudí en el mar Rojo, alegando que la medida era una represalia por las restricciones impuestas en las zonas controladas por los insurgentes yemeníes.

Desde entonces, los rebeldes han lanzado ataques con misiles y drones contra buques mercantes en el mar Rojo y en territorio saudí, incluidas las instalaciones petroleras.

Riad, por su parte, respondió con ataques de la coalición que lidera a algunas zonas controladas por los hutíes, y, asimismo, anunció una coalición marítima multinacional destinada a proteger la navegación en el mar Rojo y el estrecho de Bab al Mandeb.EFE

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