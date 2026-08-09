Herida una mujer tras sufrir una caída en el acantilado de La Atalaya en Ribadesella

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Una mujer ha resultado herida tras sufrir una caída en el acantilado de La Atalaya en Ribadesella. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) la afectada ha resultado politraumatizada y ha sido evacuada por la UVI Móvil al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 23:45 horas. En la llamada se indicó que una persona había caído por el acantilado. De inmediato se movilizó a tres efectivos de bomberos del dispositivo del Sella.

Una vez en la zona, los bomberos, junto al equipo sanitario procedieron a la inmovilización de la afectada, con el ferno-ked y un collarín, y a su estabilización. A continuación, con la camilla nido, los bomberos portearon a la afectada, unos 200 metros, hasta la ambulancia.

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El centro de coordinación del dispositivo del Sella informó a la Guardia Civil, a la Policía Local y al SAMU.