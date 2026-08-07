Nuevo México impone una nueva multa de 567 millones de dólares a Meta por provocar riesgos para la seguridad infantil

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Un jurado de Nuevo México (Estados Unidos) ha impuesto a Meta una segunda multa de 567 millones de dólares (alrededor de 491,9 millones de euros al cambio) por crear perjuicios públicos para la seguridad infantil y deberá modificar el funcionamiento de sus plataformas introduciendo medidas adicionales de protección para los usuarios menores de edad.

El mismo jurado ya sancionó a la compañía liderada por Mark Zuckerberg con una multa de 375 millones de dólares (323,2 millones de euros aproximadamente) en marzo de este año por violar las leyes estatales de protección al consumidor al "engañar sobre la seguridad de sus plataformas y poner en peligro a menores".

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Ahora, se ha celebrado la segunda parte del juicio que revisa el caso, con la que se pretendía determinar si Meta representa un "perjuicio público" que afecta a los adolescentes y que implica riesgos para la seguridad infantil, y que ha resultado con una nueva multa a la compañía propietaria de Instagram y Facebook.

Concretamente, deberá pagar 567 millones de dólares (alrededor de 491,9 millones de euros al cambio) una suma que deberá destinar a un fondo de mitigación para programas relacionados con Nuevo México. Estos programas incluirán capacitación en seguridad en internet para jóvenes dirigidos a docentes, orientadores escolares, psicólogos y profesionales de salud.

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Además, Meta también deberá implementar cambios de seguridad en sus plataformas de redes sociales Facebook e Instagram, quedando fuera WhatsApp, como se detalla en la sentencia, recogida por el medio de Nuevo México Kob4.

Estos cambios incluyen mantener la configuración de privacidad predeterminada para usuarios menores de 18 años en Instagram y, los usuarios de Facebook (también menores de 18 años) verán limitados sus amigos a cuentas menores de esta edad.

Los menores no podrán cambiar estas configuraciones sin el consentimiento de sus padres y, asimismo, no aparecerán en las búsquedas a menos que se identifiquen por nombre de usuario. Entre otras medidas, los adultos desconocidos no podrán enviar mensajes a los menores y Meta deberá pausar las notificaciones 'push' para dichos usuarios de 10 de la noche a 7 de la mañana. Durante el horario académico, tampoco se enviarán estas notificaciones.

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Igualmente, se ocultará el número de me gusta en las publicaciones y se deberá implementar un límite de tiempo de uso obligatorio. En concreto, se ha estipulado que los adolescentes solo podrán pasar 90 horas al mes en Facebook e Instagram.

La tecnológica también deberá introducir pautas informativas sobre prácticas seguras y herramientas para denunciar comportamientos indebidos en sus redes sociales. No obstante, a pesar de todos estos cambios, el tribunal no ha aprobado la solicitud planteada por el demandante para efectuar modificaciones en los propios algoritmos de Meta.

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Este juicio se remonta al año 2023, cuando el Departamento de Justicia de Nuevo México acusó a la compañía de crear un "mercado para depredadores en busca de hijos" y presentar engañosamente sus productos como seguros para adolescentes.

Tras dos años de litigio, se celebró un primer juicio en marzo de este año donde, tras aportar pruebas, se concluyó que las características de diseño de Meta permiten que pedófilos y depredadores sexuales exploten a menores en sus plataformas.

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Con ello, Nuevo México se convirtió en el primer estado del país en ganar un juicio contra una importante empresa tecnológica por perjudicar a jóvenes, pendiente de celebrar un segundo juicio que determinase el resultado final de la demanda. Ahora que el juicio ha concluido, se ha dictaminado que Meta lleva a cabo "perjuicio público" y debe pagar por daños adicionales con las medidas recogidas anteriormente.

Por su parte, Meta ha alegado que no está de acuerdo con el fallo y que apelará ante el tribunal. Así lo ha compartido el portavoz de Meta, Andy Stone, en una publicación en la red social X, donde ha matizado que trabajan para mantener a las personas seguras en sus plataformas y han sido "transparentes" sobre las dificultades para "identificar y eliminar a los usuarios malintencionados y el contenido dañino".

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"Seguimos confiando en nuestro historial de protección de los adolescentes en línea y continuaremos defendiéndonos contra las acusaciones que tergiversan los hechos", ha concluido.