Francia reitera que no tolerará "ningún intento de injerencia electoral" de cara a las presidenciales

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El ministro de Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, ha advertido de que París "no tolerará ningún intento de injerencia extranjera" a tan solo ocho meses de las elecciones presidenciales tras una nueva campaña rusa dirigida contra varios candidatos a los comicios.

"Francia no tolerará ningún intento de injerencia extranjera en su debate democrático, y con mayor razón en sus procesos electorales, que son propiedad exclusiva e inviolable de los ciudadanos franceses", ha advertido en un mensaje difundido en redes sociales.

Barrot ha planteado --en respuesta a las críticas del líder de La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, quien ha criticado la inacción del Gobierno al respecto-- que "una parte de la solución pasa por la regulación de las grandes plataformas".

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"Estas maniobras solo persiguen un objetivo: avanzar la agenda de nuestros adversarios destruyéndonos desde dentro para hacer desaparecer el modelo democrático liberal, debilitar a Francia y fragilizar la Unión Europea", ha argüido.

Sus palabras se producen después de que la agencia responsable de luchar contra las interferencias digitales extranjeras en el país, Viginum, confirmara en la víspera una operación de desinformación dirigida contra el candidato presidencial Gabriel Attal, del partido Renacimiento, quien ya condenó este "ataque inaceptable contra la integridad" de la vida democrática francesa.

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En concreto, las autoridades han atribuido este campaña de desinformación en redes sociales al grupo prorruso Matriochka, cuyo objetivo es publicar contenido falso de manera coordinada en la sección de respuestas en redes sociales de medios de comunicación, organismos internacionales, instituciones gubernamentales, partidos políticos, figuras públicas y organismos de verificación de datos.

Un informe publicado en 2024 por Viginum apunta a que este 'modus operandi' busca desacreditar a los países occidentales a través de narrativas prorrusas.

Las recientes campañas atribuidas a este grupo también se han detectado contra candidatos presidenciales como el centroderechista Édouard Philippe, alcalde de El Havre, y contra Raphael Glucksmann, eurodiputado y potencial candidato a los comicios por la formación humanista Plaza Pública.

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El primer ministro, Sébastien Lecornu, ya advirtió en junio de las amenazas que suponía la injerencia extranjera de cara a las elecciones tras la apertura de una investigación por los mismos motivos contra candidatos de LFI durante los comicios municipales de marzo, en este caso vinculado presuntamente a la empresa israelí 'Blackcore'.