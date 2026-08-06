Registradas dos explosiones cerca de las costas de Omán, en un nuevo incidente en el estrecho de Ormuz

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El centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha informado este miércoles de un nuevo "incidente" acaecido cerca de las costas de Omán, en el estratégico estrecho de Ormuz, después de que una embarcación haya advertido del sonido de dos explosiones.

"El capitán de un buque ha informado de que escuchó dos explosiones mientras transitaba por el estrecho de Ormuz", ha indicado la autoridad marítima con relación a este nuevo "incidente" ocurrido a nueve millas náuticas (16,6 kilómetros) al sureste de la localidad omaní de Kumzar.

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No obstante, agrega el centro británico, tanto la tripulación como el buque se encuentran a salvo, y no han sido informados daños ambientales, si bien ha recomendado a los buques que transiten con precaución la zona, comunicando cualquier actividad sospechosa.

Este mismo miércoles el Ministerio de Exteriores de Irán ha afirmado que el acuerdo con Omán para gestionar el tránsito marítimo por el paso de Ormuz está en su "fase final de revisión", a la par que ha instado a los actores a "no obstaculizar" los trabajos de redacción del texto.

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Con todo, el portavoz de la cartera de Exteriores, Esmaeil Baqaei, ha precisado que dicho acuerdo entre las partes "no implica que el estrecho vaya a ser seguro" en la medida en que "persisten los factores" de inseguridad, causados por el "bloqueo naval y otras acciones agresivas y amenazantes" por parte de Estados Unidos.