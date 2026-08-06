El dominicano Moronta es el nuevo rey regional en los 400 metros

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Santo Domingo, 5 ago (EFE).- Gabriel Moronta, uno de los velocistas emergentes de República Dominicana, conquistó este miércoles la medalla de oro en los 400 metros del atletismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con un tiempo de 44.70 segundos, con lo que completó el doblete dominicano en esta prueba tras la victoria de la campeona olímpica Marileidy Paulino.

Moronta confirmó su crecimiento con un sólido remate en los últimos 50 metros para cruzar por delante del mexicano Luis Avilés, que registró 45.06, y del venezolano Javier Gómez, con 45.07 segundos.

El triunfo ratifica el ascenso del velocista dominicano, quien ya había dejado una señal de su potencial este año al conquistar el oro en el Campeonato Panamericano disputado en Medellín, donde registró un tiempo de 44.67 segundos.

En Santo Domingo, Moronta demostró ante sus compatriotas que su triunfo en Colombia no fue casualidad y, con una carrera de menos a más, superó a sus oponentes.

El ganador administró bien sus energías para arremeter con todo en esos últimos 50 metros por el carril seis. EFE

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