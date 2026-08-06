El Ibex 35 sube con fuerza en la apertura y logra superar los históricos 20.200 puntos

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El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha comenzado la sesión de este jueves con un alza del 0,45%, lo que ha llevado al selectivo a situarse por encima de la cota histórica de los 20.100 puntos después de registrar ayer un cierre récord de 20.057 enteros.

En concreto, el Ibex 35 ha amanecido este jueves en los 20.147 enteros, con el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subiendo ligeramente, un 0,2%, hasta los 79,6 dólares por barril. Por su parte, el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se situaba en 75,2 dólares, apenas sin variación.

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Apenas unos minutos después del arranque de la sesión, el selectivo madrileño ampliaba su ascenso a casi un 1% y superaba los históricos 20.200 puntos.

Los inversores estarán pendientes este jueves de los detalles del acuerdo entre entre Omán e Irán para gestionar el tránsito marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz y de los datos de desempleo en Estados Unidos.

En Europa, antes de la apertura de los mercados, se han conocido los datos provisionales de los pedidos en las fábricas alemanas, que se dispararon un 3,1% en junio, por encima de lo esperado y del repunte del 0,3% del mes previo.

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En España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este jueves los datos de la producción industrial de junio, que aceleró su incremento interanual más de tres puntos, hasta el 3,8%, encadenando así su cuarto repunte interanual consecutivo.

Además, los inversores estarán también atentos a la subasta que celebra hoy el Tesoro español, en la que el organismo público espera adjudicar entre 5.250 millones y 6.750 millones de euros en bonos y obligaciones del Estado.

En los primeros compases de negociación, en torno a las 9.10 horas, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban mayoritariamente los bancos. En concreto, BBVA subía un 1,7%, mientras que Bankinter y Unicaja avanzaban un 1,3%, Sabadell y Santander ganaban un 1,2% y CaixaBank se ravalorizaba un 1,1%.

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Al margen del sector financiero, también destacaban los ascensos de Telefónica y Cellnex (+1,5% en ambos casos) e Inditex (+1,1%).

En el extremo opuesto, las mayores caídas en el arranque de la sesión correspondían a ACS (-0,3%) y Sacyr, Merlin y Grifols, con un retroceso del 0,2% en los tres casos.

Por su parte, las principales Bolsas europeas mostraban signo mixto al inicio de la jornada bursátil de este jueves. Así, el Ftse100 de Londres subía casi un 0,2%, y el parisino CAC 40 un 0,6%, mientras que el Dax de Fráncfort caía un 0,1%.

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En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años avanzaba hasta el 3,55%, mientras que en el mercado de divisas, el euro cedía posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1545 dólares.