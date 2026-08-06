Detenido en Puerto Lumbreras la expareja de la mujer de 44 años que murió en un centro comercial de Murcia

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La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional, ha detenido en la madrugada de este jueves, en la localidad de Puerto Lumbreras, al presunto autor de la muerte de la mujer de 44 años que apareció sin vida con signos de violencia en la trastienda de un negocio situado en el Centro Comercial Carrefour Infante de Murcia, según han confirmado fuentes de la delegación del Gobierno.

La detención se ha producido a las 00.15 horas en Puerto Lumbreras, cuando el presunto autor se disponía a desplazarse hacia Granada.

Los hechos están siendo investigados como un presunto caso de violencia de género.

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha trasladado su más sentido pésame a los familiares y seres queridos de la víctima en estos duros momentos y ha reiterado su más rotunda condena a la violencia machista. Asimismo, ha puesto en valor la excelente labor desarrollada por los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.

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Los hechos ocurrieron a las 17.25 horas de este miércoles, cuando el Centro de Coordinación de Emergencias 112 Región de Murcia recibió una llamada informando de la presencia de la mujer fallecida, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional y Emergencias de la Región.

Agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana se desplazaron de inmediato al lugar para confirmar el fallecimiento y proceder al acordonamiento y protección de la zona.

La investigación de este presunto caso de violencia de género está siendo desarrollada de forma coordinada por el Grupo de Homicidios y la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), contando con el apoyo de la Brigada Provincial de Policía Científica.

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El Tribunal de Instancia de Murcia ordenó la búsqueda y detención de la expareja de la víctima como presunto autor de un delito de homicidio, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU).

La magistrada de la plaza número 2 de la Sección de Instrucción, en funciones de guardia, dictó una requisitoria en la que se ordena la búsqueda y detención del presunto autor del crimen, que además habría cometido un delito de quebrantamiento de condena.

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El hombre investigado había sido condenado el 15 de abril de 2026 como autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar cometido sobre quien era su expareja, con la que tenía una hija menor de cinco años en común.

La sentencia de conformidad le impuso, entre otras penas, la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la víctima, de su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar en el que se encontrara, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante 16 meses.

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