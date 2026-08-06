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La producción industrial acelera su avance en junio al 3,8% y suma cuatro meses de alzas

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El Índice General de Producción Industrial (IPI) subió un 3,8% en junio en relación al mismo mes de 2025, acelerando en 3,3 puntos el avance que experimentó en mayo, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el incremento interanual de junio, el más pronunciado desde el pasado mes de abril (+4,4%), la producción industrial encadena cuatro meses consecutivos de ascensos.

La subida de la producción industrial en junio fue resultado de los avances registrados en la producción de los bienes intermedios (+5,7%), la energía (+4,6%), bienes de equipo (+3,1%) y bienes de consumo no duradero (+1,8%). Por contra, los bienes de consumo duradero recortaron su producción un 0,5% interanual.

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Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial subió un 1,1% interanual en junio, tasa dos puntos inferior a la del mes previo. Con este incremento, se encadenan también cuatro meses consecutivos de alzas interanuales en la serie desestacionalizada, siendo el de junio el más moderado de los cuatro.

En términos mensuales (junio sobre mayo) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial bajó un 0,7%, en contraste con el aumento del 1% registrado en mayo.

Por sectores, la energía presentó el mayor avance mensual, del 2,5%, mientras que los bienes de equipo registraron el mayor recorte (-1,6%).

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))

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Contenido multimedia:

Gráfico interactivo: Variación interanual de la producción industrial en España

Url de inserción: https://www.epdata.es/variacion-interanual-de-la-produccion-industrial-en-espana/5f23ce9a-c664-486a-b2b8-097c168eff22

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