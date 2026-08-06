5-1. Peñarol es el campeón del Torneo Intermedio uruguayo

Guardar

Montevideo, 5 ago (EFE).- Peñarol conquistó este miércoles el Torneo Intermedio uruguayo tras golear por 5-1 a Montevideo Wanderers en una final que dominó de principio a fin y en la que 45 minutos le fueron suficientes para ser campeón.

En el día de su estreno con la camiseta del Aurinegro, el lateral Thiago Espinosa abrió el camino hacia la victoria con un tanto a los 14 minutos de juego.

Y aunque Wanderers logró igualar el juego a los 19 minutos por intermedio del atacante Luciano Cosentino, poco más fue lo que pudo hacer.

Ante unos 20.000 hinchas que llegaron al histórico estadio Centenario de Montevideo, Peñarol no tardó en seguir de largo de la mano del argentino Leonel Jaime.

Recientemente llegado a préstamo desde River Plate, el joven delantero fue la gran figura y volvió a sellar un muy buen partido con la camiseta de su nuevo equipo.

A los 22 minutos asistió a Matías Arezo, quien con un disparo cruzado quebró la resistencia de Agustín Buffa y puso nuevamente en ventaja al once dirigido por Diego Aguirre.

Ocho minutos después, Abel Hernández aprovechó un saque de esquina para sellar el tercer tanto de su equipo con una gran definición y de esa forma asegurar el título para Peñarol, que llegó a la final como campeón defensor tras haber vencido a Nacional en la final del año 2025.

PUBLICIDAD

Instantes antes de que el árbitro marcara el final de la primera parte, Jaime enfrentó al portero rival en un mano a mano y con una excelente definición puso el cuarto tanto.

Peñarol se fue al descanso ganando por 4-1 y con 45 minutos restantes para probar variantes y permitir que sus hinchas celebraran la obtención de un nuevo título en el año luego de haber conquistado la Supercopa Uruguaya.

Ya sobre el final de un segundo tiempo que transcurrió sin mayores jugadas de peligro, el argentino Eric Remedi combinó con Jonathan Rodríguez y con un disparo bajo puso el quinto y último gol de la noche.

De esta forma, Peñarol conquistó el Intermedio, selló su boleto a la final de la próxima Supercopa y se preparó de la mejor manera posible para una segunda parte del año en la que los finalistas tendrán objetivos diferentes.

Mientras el Aurinegro intentará conquistar el Clausura y la Tabla Anual para ser campeón uruguayo, el Bohemio tendrá como primer objetivo evitar el descenso.

- Ficha técnica:

5. Peñarol: Washington Aguerre; Franco Romero (m.39, Mauricio Lemos), Lucas Ferreira, Nahuel Herrera, Thiago Espinosa; Roberto Fernández (m.46, Eric Remedi), Eduardo Darias; Javier Cabrera, Leonel Jaime; Matías Arezo y Abel Hernández.

Entrenador: Diego Aguirre.

1.Wanderers: Agustín Buffa; Nahuel Furtado, Santiago Benítez (m.46, Alan García), Fabricio Formiliano, Nicolás Cabral, Leandro Zazpe (m.46, Rodrigo Rivero); Nicolás Queiróz, Junior Alberti, Facundo Lavandeira; Joaquín Zeballos y Luciano Cosentino.

Entrenador: Mathias Corujo.

Goles: 1-0: m.14: Thiago Espinosa. 1-1: m.19, Luciano Cosentino. 2-1: m.22, Matías Arezo. 3-1: m.30, Abel Hernández. 4-1: m.45, Leonel Jaime.

Árbitro: Mathías de Armas. Amonestó a Leandro Zazpe y Lucas Ferreira.

Incidencias: Final del Torneo Intermedio uruguayo, disputada en el estadio Centenario de Montevideo.