Cuba condecora a equipo de rescatistas por su labor en Venezuela tras el doble sismo

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La Habana, 5 ago (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, condecoró este miércoles a un grupo de militares de la isla que colaboraron en Venezuela en las labores de rescate y salvamento de la población tras los dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, ocurridos el 24 de junio en la zona norte del país.

"Hoy entregamos la medalla 'Por la valentía durante el servicio' a los 18 héroes de la Brigada cubana de Salvamento y Rescate que ayudaron al hermano pueblo venezolano", refirió el mandatario cubano en un mensaje en las redes sociales.

Díaz-Canel resaltó la "entrega" de los rescatistas insulares, que "a riesgo de sus propias vidas, honra la escuela de solidaridad de la Revolución", y declaró su "misión cumplida".

La brigada de Salvamento y Rescate del ejército regresó a Cuba a finales del pasado julio al igual que un equipo de médicos cirujanos, peritos forenses e ingenieros en estructuras que se desplazaron a La Guaira (Venezuela) para trabajar en las tareas de rescate y atención de los afectados por los sismos.

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Según las últimas cifras oficiales, la sacudida del doble terremoto ha dejado en el país suramericano al menos 6.125 fallecidos, 856 edificios afectados y 190 colapsados. EFE