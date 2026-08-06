Marileidy Paulino cumple con las expectativas y gana el oro en los 400 metros

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Santo Domingo, 5 ago (EFE).- La campeona olímpica Marileidy Paulino cumplió plenamente con las expectativas y, bajo un torrencial aguacero, impuso este miércoles un nuevo récord regional en los 400 metros del atletismo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, ante miles de aficionados que agitaban banderas y gritaban su nombre una y otra vez.

Paulino registró 48.94 segundos, exactamente una décima menos que la anterior marca que batió en los Juegos de San Salvador en 2023.

"Para mí fue una buena carrera, siempre he dicho que la lluvia es bendición. Creo que hice una excelente carrera. He corrido bajo lluvia en Mundiales y Juegos Olímpicos", dijo la atleta a EFE momentos después de su triunfo.

Manifestó sentir una emoción "increíble" hacia el pueblo dominicano que la respalda y a quien manifestó su agradecimiento.

Al abundar sobre su triunfo, consideró que ha sido fruto del esfuerzo y la preparación.

"Gracias por el apoyo (...). Tendrán a Marileidy para rato", dijo Paulino aún sin recuperar el aliento.

El segundo lugar fue para la cubana Roxanna Gómez, que cruzó la meta en 49.99, mientras que el bronce fue para Shafiqua Maloney, de San Vicente y las Granadinas, con 51.77.

Paulino fue vitoreada hasta más no poder por un Estadio Olímpico Félix Sánchez extasiado, que fue a verla recorrer el óvalo y envolverse en la bandera dominicana tras su resonante triunfo.

El lunes, Marileidy fue la corredora que remató la prueba del 4x400 mixto que dio a República Dominicana su segundo oro en el atletismo de los Juegos.

Ya para entonces, los aficionados "ensayaban" lo que avizoraban como un triunfo seguro de la atleta con el dominio mundial absoluto en su especialidad.