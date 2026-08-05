Una campaña contra uno de los candidatos al Elíseo aumenta los temores de injerencia rusa

Guardar

París, 5 ago (EFE).- Los temores de injerencia rusa en las elecciones presidenciales del próximo año en Francia crecen tras una nueva campaña de desinformación atribuida a una red vinculada al Kremlin de la que ha sido víctima el eurodiputado y posible candidato al Elíseo, Raphaël Gluckmann.

Glucksmann, eurodiputado y líder del partido de centroizquierda Plaza Pública, aseguró este miércoles en una entrevista con la emisora RTL que el ataque del que ha sido objeto es "solo un anticipo" de lo que espera a Francia durante la campaña electoral y advirtió de que Rusia busca "desestabilizar" el país.

PUBLICIDAD

"No dejemos que una potencia extranjera robe las elecciones de 2027", afirmó el político, una de las voces francesas más críticas con el presidente ruso, Vladímir Putin, y que previsiblemente concurrirá a los comicios convocados para el 18 de abril y el 2 de mayo.

La Secretaría General de la Defensa y la Seguridad Nacional (SGDSN), el organismo francés encargado de coordinar la respuesta del Estado ante las amenazas a la seguridad nacional, notificó a Glucksmann que la campaña contra él fue orquestada por el grupo Storm-1516, una red de propaganda vinculada al servicio de inteligencia militar ruso GRU.

PUBLICIDAD

El mismo grupo ya había dirigido en julio otra campaña contra el también posible candidato presidencial Édouard Philippe, que fue primer ministro entre mayo de 2017 y julio de 2020, mediante informaciones falsas difundidas en redes sociales sobre su estado de salud.

Storm-1516 es una red de propaganda prorrusa especializada en operaciones de influencia digital que recurre a vídeos manipulados, páginas web falsas y campañas coordinadas en redes sociales para difundir narrativas favorables al Kremlin.

En el caso de Glucksmann, la campaña utilizó un falso medio digital que imitaba la identidad gráfica de la publicación francesa Blast para difundir un vídeo manipulado con inteligencia artificial.

La grabación utilizaba una voz generada artificialmente del conocido periodista Edwy Plenel para sostener de forma falsa que Léa Salamé, pareja de Glucksmann y una de las presentadoras más populares de la televisión francesa, había intentado sobornar a medios de comunicación para favorecer la candidatura presidencial del eurodiputado.

PUBLICIDAD

Para los servicios de seguridad franceses eso muestra un nivel creciente de sofisticación por el uso de inteligencia artificial para dar apariencia de autenticidad a informaciones completamente inventadas.

En RTL, Glucksmann señaló también la responsabilidad de plataformas como X y TikTok por permitir la circulación de este tipo de contenidos y pidió sanciones contra las grandes empresas tecnológicas que, a su juicio, facilitan la injerencia extranjera en el debate democrático europeo.

PUBLICIDAD

La preocupación por las operaciones de influencia rusas se ha intensificado en Francia durante los últimos meses. En julio, el Gobierno ordenó la expulsión de la periodista rusa Xenia Fedorova, antigua directora de Russia Today Francia, y decretó el bloqueo durante seis meses de sus bienes al considerar que actuaba como "un altavoz de la propaganda rusa" y suponía una amenaza para los intereses fundamentales del país.

Glucksmann cree que estos episodios son solo el comienzo. A su juicio, Moscú intentará debilitar a los candidatos franceses favorables a la Unión Europea porque considera que unas presidenciales en Francia pueden resultar decisivas para el equilibrio político del continente y para su estrategia de fracturar el bloque europeo. EFE

PUBLICIDAD