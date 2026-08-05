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Signal ya permite vincular más dispositivos, incluyendo 'smartphones' Android e iOS, con un único número de teléfono

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Signal ha extendido sus opciones para vincular dispositivos extra a una misma cuenta con un solo número de teléfono, incluyendo los 'smartphones' y tabletas con sistema operativo Android, así como los iPhones.

La plataforma de mensajería instantánea ya permitía vincular la cuenta con otros dispositivos como ordenadores o iPads, de manera que los usuarios pudieran enviar mensajes y utilizar la aplicación de forma indistinta entre los distintos equipos, con un mismo teléfono y actualizándose entre sí.

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Ahora, Signal ha ampliado esta función, que se ha actualizado para agregar compatibilidad total con dispositivos vinculados, incluyendo los 'smartphones' y tabletas Android, así como los iPhones, que ahora se podrán vincular a una misma cuenta de la plataforma.

Como ha explicado en un comunicado en su blog, la opción de vincular con tabletas se debe, en parte, a las mejoras aplicadas en la interfaz para una mejor compatibilidad con dispositivos de mayor tamaño. Ahora, los mensajes se mantendrán sincronizados en todas las pantallas y "se verán bien en todas ellas", incluyendo las pantallas de dispositivos plegables.

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Igualmente, cabe destacar que al vincular un nuevo 'smartphone' o tableta Android a la cuenta de Signal, los usuarios pueden transferir opcionalmente todo su historial de mensajes, junto con los archivos multimedia guardados de los últimos 45 días, en un proceso cifrado de extremo a extremo.

Para disponer de esta opción, los usuarios deberán descargar e instalar la versión de Signal para Android v8.20 y Signal para iOS v8.22, que ya están disponibles a nivel global.

Además, Signal ha matizado que si bien ya se puede utilizar en dispositivos Chromebooks, están optimizando la interfaz para que el formato ofrezca una forma más completa.

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