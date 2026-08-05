Sheinbaum insistirá ante el Vaticano para que papa León XIV visite México

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Ciudad de México, 5 ago (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este miércoles que insistirá ante el Vaticano para concretar una visita del papa León XIV al país, al considerar que el pontífice es un referente no solo religioso, sino también en el debate internacional sobre la inteligencia artificial y las plataformas digitales.

“Vamos a insistir en la visita del Papa a México”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la capital mexicana, horas antes de recibir al secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin.

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Sheinbaum recordó que su Gobierno ya hizo llegar una invitación por carta desde su investidura en mayo de 2025 y que el 12 de diciembre de 2025 tuvo la oportunidad de hablar por teléfono con León XIV, conversación en la que reiteró personalmente el llamado para que viaje a México.

La gobernante destacó que una eventual visita tendría un significado especial para la población católica mexicana, pero sostuvo que el alcance del pontífice trasciende el ámbito religioso por sus posiciones sobre los desafíos tecnológicos contemporáneos.

En particular, citó la encíclica ‘Magnifica Humanitas’, publicada en mayo, que aborda la protección de la persona ante el desarrollo de la inteligencia artificial y que, según Sheinbaum, se ha convertido en una referencia mundial para discutir quién controla las plataformas digitales, quién define sus contenidos, cómo se diseñan los algoritmos y hacia dónde conduce su expansión.

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“Es un debate muy importante a nivel planetario y que en México lo estamos dando”, afirmó.

Sheinbaum subrayó que México mantendrá la separación entre Iglesia y Estado, pero defendió la importancia de considerar las reflexiones internacionales del Papa sobre la tecnología y otros asuntos humanitarios.

Según la presidenta, León XIV ha llamado a establecer regulación pública para la inteligencia artificial, evaluar sus impactos y discutir quiénes se benefician de su utilización, planteamientos que vinculó con el debate mexicano sobre las redes sociales y sus contenidos.

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La invitación formal de Sheinbaum fue entregada el 18 de mayo de 2025 por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante la misa de inicio del pontificado de León XIV en el Vaticano.

El contacto avanzó el 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, cuando ambos conversaron por teléfono y Sheinbaum volvió a invitarlo al país.

La Santa Sede anunció este miércoles que León XIV viajará del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú, sin incluir por ahora a México en ese itinerario. EFE

(foto)(video)