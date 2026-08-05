Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 05 ago (10.0GMT)

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Madrid, 05 ago (EFE).-

Kiev.- Al menos 17 personas han muerto y 44 han resultado heridas en ataques nocturnos de Rusia contra la región de Kiev, informó este miércoles el presidente Volodímir Zelenski, después de que el Servicio de Emergencias diera cuenta del ataque y Rusia confirmara una ofensiva en la zona.

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General Santos (Filipinas).- Un terremoto de magnitud 6,3 sacudió este miércoles la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, donde otro sismo de 7,8 se registró el junio pasado, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), sin reportes preliminares de daños ni alertas de tsunami emitidas hasta ahora.

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Seúl.- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, cerró este miércoles con una subida del 3,76 %, impulsado por el cierre con récords en el mercado bursátil estadounidense ante el optimismo de los inversores por un posible acuerdo sobre el estrecho de Ormuz.

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Tokio).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió un 3,66 % este miércoles impulsado por las empresas del sector de la inteligencia artificial (IA), en línea con Wall Street y entre expectativas sobre un posible acuerdo de paz en Oriente Medio.

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Taipéi.- Las Fuerzas Armadas de Taiwán iniciaron este miércoles la fase de fuego real de sus maniobras militares anuales, un despliegue de diez días que incluirá ejercicios para contrarrestar un eventual bloqueo naval chino, en un clima de tensión por la creciente presencia marítima de Pekín en torno a la isla autogobernada.

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Madrid.- Agentes de la Policía Nacional han detenido en el centro de Madrid a un ciudadano británico de 37 años reclamado por las autoridades de Reino Unido por varios delitos de agresión sexual.

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Barcelona (España).- La Policía Nacional ha desarticulado en Barcelona una rama del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dedicada presuntamente al tráfico internacional de metanfetamina, en una operación en la que ha intervenido 2,4 toneladas de esta droga, parte de ella oculta en líquido de vainilla.

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Madrid.- El eclipse solar del 12 de agosto, el primero visible en España en más de cien años, ha suscitado dudas en lo que respecta a la captura del momento: ¿cómo se puede fotografiar y grabar este fenómeno con cámara o móvil?

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Madrid.- Los seres humanos tenemos pocas certezas: nacemos, morimos; el Sol sale por la mañana y se pone por la noche. La oscuridad que genera un eclipse solar a pleno día "toca de un modo muy profundo una de esas certezas", y ha provocado toda clase de emociones a lo largo de la Historia.

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El Aaiún (Sáhara Occidenetal).- Siete ciclistas españolas, en representación de Canarias, Madrid y Andalucía, han participado en la 17ª Carrera Internacional Ciclista Femenina del Sáhara, un evento deportivo que se celebra desde hace 18 años en El Aaiún (Sáhara Occidental) y que se ha dividido en tres etapas para fomentar el deporte femenino y promover el turismo y la convivencia en la región.

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alm/EFE

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