Los Entrecanales Franco venden un 3% de Acciona por 359 millones con un descuento del 5,7%

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Tussen de Grachten BV ha colocado con éxito, mediante un proceso de 'bookbuilding' acelerado, aproximadamente 1,65 millones de acciones ordinarias de Acciona, que representan aproximadamente el 3% del capital social emitido de la compañía española, a un precio de 217,9 euros por acción, por un importe bruto agregado de aproximadamente 359 millones de euros.

La acción de Acciona cerró la sesión bursátil de este lunes en los 231,2 euros, lo que representa un descuento del 5,7% en relación con los 217,9 euros de la colocación.

De este modo, la sociedad radicada en Países Bajos a través de la cual la rama Entrecanales Franco pasa a controlar del 29,02% de Acciona al 26%, según ha informado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

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Asimismo, Morgan Stanley, actuó como único 'bookrunner' en relación con la colocación.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))