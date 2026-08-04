La delantera Kerolin Nicoli ficha por el Barça Femení hasta 2030

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El FC Barcelona ha anunciado este martes el fichaje de la delantera brasileña Kerolin Nicoli, que llega procedente del Manchester City y firma contrato con el Barça Femení hasta el 30 de junio de 2030 para reforzar el ataque del conjunto blaugrana.

"El FC Barcelona y el Manchester City han llegado a un acuerdo para el traspaso de la delantera Kerolin Nicoli, que firma con el Club hasta 2030", anunció el club blaugrana en un comunicado.

Kerolin Nicoli, nacida en São Paulo (Brasil) el 17 de noviembre de 1999, aterriza en el conjunto catalán después de consolidarse como una de las futbolistas más destacadas de la liga inglesa.

Su posición natural es la de extremo, aunque también puede actuar en otras posiciones ofensivas gracias a su "polivalencia, velocidad, desborde y capacidad goleadora", según destaca el club blaugrana. Un buen recambio para la española Salma Paralluelo tras su salida del club.

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La internacional brasileña inició su carrera en su país antes de dar el salto a Estados Unidos, donde destacó en la NWSL, para posteriormente incorporarse al Manchester City. Además, se ha convertido en una habitual de la selección absoluta de Brasil, con la que ha disputado las principales competiciones internacionales.

Además, el club asegura que llega en uno de los mejores momentos de su carrera, para reforzar una plantilla construida para "competir por todos los títulos". "Con su talento, creatividad y capacidad para decidir partidos, Kerolin aporta todavía más calidad a un equipo que mantiene intacta su ambición: luchar por cada competición y, una vez más, aspirar a ganarlo todo", recalca el Barça Femení de una Nicoli que será presentada este mismo miércoles.

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