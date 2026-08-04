Google ya permite sincronizar datos de FitBit y Google Health con el servicio de Apple Health

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Google ha actualizado su servicio de Google Health a la versión 5.05 con lo que, entre otras novedades, permite la sincronización de los datos de salud registrados en la 'app' sucesora de FitBit, que aparecerán directamente en el servicio de Apple Health.

Con esta novedad, los usuarios podrán coordinar sus datos de ejercicio, pasos, constantes vitales y sueño, registrados por dispositivos como la nueva pulsera de actividad Fitbit Air, y visualizarlos directamente en el servicio de Apple Health.

Así lo ha explicado la compañía en un comunicado en su página de soporte, donde ha avanzado que, para esta integración con el servicio de Apple, bastará con tocar el icono de perfil en Google Health y, tras ello, seleccionar 'Aplicaciones asociadas'. Finalmente, se deberá escoger el servicio de Apple Health, que aparecerá como disponible.

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Una vez hecha esta configuración, se deberán seguir las indicaciones de configuración para conectarse a Apple Health por primera vez o pulsar en 'Revisar permisos' para añadir nuevos permisos que activen la opción de escribir datos en Apple Health.

Cabe destacar que, hasta ahora, solo era posible importar datos desde Apple Health a Google Health, por lo que era necesario utilizar aplicaciones de terceros para conectar el dispositivo iOS con el servicio de Google. Sin embargo, con la actualización 5.05, la tecnológica ofrece una alternativa sencilla para la sincronización de datos independientemente del sistema operativo.

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