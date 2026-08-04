Gimnasta olímpica Simone Biles llega a Lima para "sumergirse en la cultura" de Perú

Guardar

Lima, 4 ago (EFE).- La gimnasta olímpica de Estados Unidos, Simone Biles, declaró al llegar a Perú para participar en la ceremonia de lanzamiento de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027 que está "muy emocionada" y con la intención de "divertirse y sumergirse" en la cultura peruana, según sus declaraciones publicadas este martes en Lima.

"(Quiero) divertirme y sumergirme en la cultura, conocer a todos y eso es todo", dijo Biles al canal estatal TVPerú al llegar a Lima la noche del lunes y después de ser recibida por adolescentes y jóvenes en el aeropuerto internacional Jorge Chávez.

PUBLICIDAD

La reconocida deportista agregó que es "un placer estar en su hermoso país" y que no puede esperar para conocer a los peruanos.

Biles y la atleta paralímpica colombiana Karen Palomeque pondrán en marcha la cuenta atrás para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2027, en una ceremonia que tendrá lugar el próximo jueves 6 de agosto en la plaza mayor de la capital peruana.

PUBLICIDAD

La llamada cuenta atrás para los Panamericanos Lima 2027 contará además con un espectáculo de artistas musicales como la banda Los Mirlos, muestras culinarias, demostraciones deportivas y un gran acto final con autoridades nacionales.

Biles hizo historia en los Juegos Olímpicos de Río 2016 al colgarse cuatro oros con 19 años, y en París 2024 sumó otros tres oros más olímpicos, mientras que Palomeque es medallista paralímpica y poseedora del récord mundial de los 400 metros en la categoría T38

PUBLICIDAD

El presidente de Panam Sports, el chileno Neven Ilic, recordó que Lima ya acogió los Juegos Panamericanos de 2029 y "le demostró al mundo entero que es un gran organizador de eventos deportivos", al hacer el anuncio de la cuenta atrás para el evento deportivo.

"Estoy seguro de que el 2027, nuevamente será un gran anfitrión con toda esa pasión y el cariño de toda su gente. Estamos a sólo un año del evento deportivo más importante del continente, y eso hay que celebrarlo en grande", apuntó.

PUBLICIDAD

Los vigésimos Juegos Panamericanos se realizarán en la capital de Perú del 23 de julio al 8 de agosto de 2027 y contará con la participación de más de 7.000 deportistas de 41 países que, durante 17 días, participarán de 38 deportes y 59 disciplinas.

Los Parapanamericanos irán del 20 al 29 de agosto con la presencia de Para deportistas de 34 países en 17 deportes y 18 disciplinas. EFE