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El mexicano Portillo ganó el salto alto y la cubana Pérez el triple salto en Santo Domingo

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Santo Domingo, 3 ago (EFE).- El mexicano Erick Portillo se elevó 2.24 metros este lunes para adueñarse de la medalla de oro del salto alto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo.

El mexicano, que ganó la medalla de plata en el Mundial de Atletismo bajo techo de este año, era uno de los favoritos para esta prueba de atletismo y así lo demostró.

El puertorriqueño Luis Zayas se hizo con la plata con 2.20 metros, mientras que el mexicano Jair Portillo subió al tercer peldaño del podio con un salto de 2.17.

En el triple salto femenino la ganadora fue la cubana Leyanis Pérez y sus 14.78 metros. Con la plata se quedó su compatriota Liadagmis Povea (14.17), mientras que la medalla de bronce la obtuvo la dominicana Ana José con un registro de 13.85.

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La segunda jornada del atletismo de los Juegos de Santo Domingo también vio a la colombiana Mayra Gaviria hacerse con el oro en el lanzamiento del martillo, tras un envío de 67.59 metros.

La medalla de plata fue para la venezolana Rosa Rodríguez y sus 66.17, y el bronce para la cubana Yaritza Martínez, con 65.90 metros.EFE

(foto) (video)

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