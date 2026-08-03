Venezolanos siguen el diálogo entre el Gobierno y la oposición con escepticismo

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Shaylim Castro Valderrama

Caracas, 3 ago (EFE).- Después de más de doce años de diálogos infructuosos, los venezolanos ven con escepticismo el nuevo acercamiento entre el Gobierno y un sector de la oposición, que inició el pasado sábado con el respaldo de Estados Unidos.

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"Si es para avanzar en lo que es una transición a recuperar nuestra democracia, estoy a favor, pero realmente prefiero esperar a ver cómo se va desarrollando en ambas partes, si es realmente con seriedad", dijo a EFE Ginette González, una trabajadora independiente de 58 años, desde una plaza del este capitalino.

El nuevo proceso de diálogo está encabezado por el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez y la exdiputada opositora Dinorah Figuera, quien defiende la continuidad de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) elegida en 2015, cuando estuvo controlada por la oposición.

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Aunque se esperaba un encuentro "cara a cara" el pasado sábado, ambas partes iniciaron las conversaciones con una llamada telefónica.

Durante la conversación se acordó abordar el "fortalecimiento" de la democracia y la atención a las víctimas del doble terremoto del 24 de junio, que ha dejado más de 5.500 fallecidos, 16.740 heridos y cerca de 18.000 personas sin vivienda, según último balance oficial.

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"Uno está como que adaptado, cada vez a lo mismo, no se sabe en realidad si (el diálogo) es lo que estamos esperando, que todo se resuelva, que el país vuelva a caer en democracia", comentó a EFE Roger Gómez, administrador de 40 años, sentado en la entrada de un centro comercial del este de la ciudad.

La influencia de EEUU

Sin embargo, en caso de que funcione, los ciudadanos consultados por EFE esperan que el resultado conduzca a unos nuevo comicios.

"Lo más interesante es la solución de que vayamos a unas elecciones presidenciales y tener un nuevo Gobierno, que el Gobierno que tenemos ahorita es el mismo Gobierno de hace 30 años", opinó José Padrón, taxista de 69 años.

Para el politólogo del centro de investigación venezolano Centro Gumilla, Piero Trepiccione, lo diferente de esta negociación es el "tutelaje geopolítico" que vive el país, de las manos de Estados Unidos, cuyas tropas capturaron en enero de este año a Nicolás Maduro. Desde entonces, Washington mantiene una relación estrecha con la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

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"Ese tutelaje geopolítico le da particularmente a los Estados Unidos ciertas piezas, ciertos elementos que pueden ser muy, pero muy útiles para presionar este proceso de negociación, para presionar hacia resultados concretos", indicó a EFE Trepiccione.

Se espera que esta semana las conversaciones entre ambas partes sean presenciales. Hasta el momento, no hay información sobre fecha y lugar.

El Gobierno estará representado por la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán; el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante; y los diputados América Pérez, Génesis Garvett y Jorge Arreaza, además de Jorge Rodríguez, quien la preside.

Del otro lado de la mesa estarán Figuera y los también exdiputados opositores Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus y Sergio Vergara.

scv/bam/lpm

(foto) (vídeo)