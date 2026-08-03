La FAA estadounidense certifica la aptitud para uso comercial del Boeing 737-7, modelo pequeño de la familia 737 Max

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La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ha acreditado este lunes la aptitud para uso comercial del nuevo Boeing 737-7, hecho que la compañía aeronáutica homónima ha celebrado tras los "desafíos" encarados durante la pandemia y por los cambios en los procesos de certificación.

"Esta importante certificación avala el rigor del diseño de nuestro avión y reconoce la determinación y la resiliencia de nuestro equipo de desarrollo del 737 Max", ha afirmado la presidenta y consejera delegada de la división de Boeing de aviación comercial, Stephanie Pope.

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El modelo 737-7, el más pequeño y con mayor autonomía de la familia 737 Max, cuenta con entre 135 y 160 plazas repartidas en una configuración de dos clases, al tiempo que proporciona aproximadamente un 10% más de rango de desplazamiento que sus modelos hermanos.

Al igual que otros aviones de la gama 737 Max, el 737-7 reduce el consumo de combustible y las emisiones de CO2 en un 20%, así como la huella acústica en un 50% frente a los aviones a los que suele sustituir.

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El beneplácito de la FAA ha culminado un proceso de certificación de varios años en el que Boeing ha tenido que demostrar mediante distintas pruebas y análisis que el avión cumple con toda la normativa vigente.

BOEING 737 MAX

Boeing ya comunicó a mediados del mes pasado que estaba a punto de certificar sus aviones 737 Max 7 y 10 tras avanzar con la resolución de los problemas del sistema antihielo de sus motores en un contexto marcado por años de retrasos.

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En el caso del Max 10, variante más grande con capacidad para 230 pasajeros y que compite con el A321neo, el modelo más vendido de Airbus, las pruebas de vuelo se habían finalizado por entonces al 98%, con solo dos de ellas pendientes.

Dos accidentes mortales del 737 Max ocurridos en 2018 y 2019 llevaron a las autoridades a examinar los sistemas del avión e inmovilizarlo durante casi dos años.

Como parte del proceso de reincorporación al servicio de los modelos Max 8 y 9, Europa exigió a Boeing que aumentara la resiliencia del Max ante cualquier fallo en sus sensores de ángulo de ataque antes de dar el visto bueno a los modelos Max 7 y 10.

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