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Ucrania ataca centro logístico de Wildberries a 150 kilómetros de Moscú

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Moscú, 3 ago (EFE).- Ucrania atacó hoy otro centro logístico de Wildberries, el Amazon ruso, en la región de Moscú, ubicada a 150 kilómetros de Moscú, según informó la compañía, con lo que el número de almacenes dañados se acerca a la veintena.

"Debido al ataque contra una instalación logística de la compañía en la región de Vladímir se desató un incendio. El personal fue evacuado", señaló Wildberries en su canal de Telegram, afirmando que no se reportaron víctimas en el que es el décimo octavo ataque ucraniano a un centro logístico de la compañía.

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Según la empresa, en el lugar de los hechos trabajan los bomberos y "las cadenas logísticas han sido reorganizadas, la recepción de suministros y despacho de pedidos se llevan a cabo en otras instalaciones".

El gobernador local, Alexandr Avdéev, puntualizó que los drones ucranianos atacaron un almacén en el distrito Sobinski señalando en la red de mensajería rusa MAX que hay al menos un herido.

Ucrania ha lanzado en las últimas semanas una campaña de ataques contra el Amazon ruso, al que acusa de vender equipamiento militar.

Según el Ministerio de Defensa ruso, durante la pasada noche las defensas antiaéreas rusas "interceptaron y aniquilaron" 131 drones ucranianos de ala fija sobre diez regiones rusas, la anexionada península de Crimea y el mar Negro.EFE

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