Ministro iraní llama a crear un mecanismo de seguridad regional islámico

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Teherán, 3 ago (EFE).- El ministro interino de Defensa de Irán, Mayid Ibn al-Reza, subrayó este lunes la necesidad de crear un mecanismo de seguridad conjunto entre los países islámicos y afirmó que la presencia de fuerzas extrarregionales es un factor de inseguridad, en un contexto de ataques iraníes contra bases de Estados Unidos en los países de Oriente Medio.

"La reciente guerra demostró que la seguridad regional debe ser garantizada por los propios países de la región y que la presencia de fuerzas extranjeras no solo no aporta seguridad, sino que incrementa la desconfianza, la incertidumbre y la inseguridad", afirmó el alto cargo castrense durante una conversación telefónica con el ministro turco de Defensa, Yaşar Güler, según informó la agencia IRNA.

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Ibn al-Reza reiteró la propuesta iraní de crear una alianza de seguridad integrada por países como Irán, Turquía, Pakistán, Arabia Saudí y Egipto, entre otros Estados musulmanes.

Ambos ministros analizaron los últimos acontecimientos regionales, el proceso de aplicación del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos y las vías para reforzar la cooperación en materia de defensa y seguridad entre Teherán y Ankara.

El responsable iraní aseguró que Teherán aceptó el alto el fuego con Washington en junio para contribuir al restablecimiento de la estabilidad regional y a petición de países vecinos, aunque advirtió de que Irán mantiene su desconfianza hacia Estados Unidos "por su historial de incumplimientos" y responderá de forma proporcional a cualquier violación del acuerdo.

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De acuerdo con la agencia IRNA, Güler reiteró, a su vez, el apoyo de Ankara a la plena aplicación del alto el fuego y defendió que la seguridad regional solo puede garantizarse mediante el diálogo, la cooperación y la participación de los países de la región.

Washington y Teherán firmaron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra que Israel y Estados Unidos iniciaron el pasado 28 de febrero y que permitió reabrir el estrecho de Ormuz y comenzar un plazo de dos meses de negociación para alcanzar un acuerdo nuclear definitivo.

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Sin embargo, desde entonces se han repetido los ataques cruzados y, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, dio por terminado el memorando, Irán anunció de nuevo el bloqueo del paso marítimo por donde pasaba, antes de la guerra, el 20 % del comercio mundial de petróleo, y Washington restauró el cerco naval contra la República Islámica.

Durante las últimas semanas, la violencia aumentó en Oriente Medio con la muerte de soldados estadounidenses en ataques iraníes contra Jordania e Irak y la entrada de Arabia Saudí en el conflicto en un ataque conjunto con Estados Unidos contra milicias iraníes en Irak.

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Trump pospuso el sábado un ataque contra las infraestructuras energéticas iraníes al señalar que se han acordado los parámetros de un posible acuerdo, que incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz.

Según el mandatario estadounidense, las conversaciones con Irán se reanudarán este lunes, sin dar detalles, algo que Teherán no ha confirmado ni desmentido.

No obstante, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, instó anoche a Estados Unidos a "mantener su compromiso" con el memorando de entendimiento firmado entre ambos países y declaró que el acuerdo provisional "será el eje central" de las "relaciones exteriores" de Teherán en el futuro. EFE

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