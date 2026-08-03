Save the Children alerta del "grave riesgo" de que cientos de niños estén "en situación de desprotección" en Ceuta

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Save the Children ha alertado del "grave riesgo" de que "cientos de niños, niñas y adolescentes" permanezcan en "situación de desprotección" en Ceuta, ante el aumento de llegadas registrado en los últimos días.

La organización señala que el sistema de protección de la ciudad atiende actualmente a "alrededor de mil niños y niñas, muy por encima de su capacidad estructural, que cuenta con menos de un centenar de plazas".

La ONG teme que haya niños y niñas que "todavía no hayan podido ser identificados y derivados" a recursos, "permaneciendo en la calle o en espacios que no reúnen las condiciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar".

"La prioridad en estos momentos debe ser que ningún niño o niña quede sin protección. Todos los menores de edad deben ser identificados cuanto antes y trasladados a un recurso seguro donde puedan recibir atención especializada y apoyo psicosocial", ha señalado la especialista de migraciones en Save the Children, Jennifer Zuppiroli.

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Save the Children urge a "reforzar" los equipos encargados de identificar a los menores de edad y perfiles vulnerables, proporcionar asistencia humanitaria y "agilizar su derivación" a los recursos así como habilitar "nuevos espacios de acogida" que permitan responder a las necesidades actuales mientras se vayan organizando los traslados a península.

En particular, Save the Children considera "imprescindible acelerar los traslados" de niños, niñas y adolescentes no acompañados a otras comunidades autónomas para aliviar la presión sobre el sistema de protección de Ceuta y garantizar que todos puedan recibir una atención adecuada.

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La organización también recuerda que cualquier decisión que afecte a menores debe adoptarse "atendiendo siempre a su interés superior" y que, en caso de plantearse procesos de repatriación, se exige "una evaluación individualizada de cada caso".

La organización, además, expresa su "preocupación" por "los centenares de personas que precisan asistencia humanitaria" en la ciudad, y precisa que "es imprescindible garantizar el acceso a agua potable, alimentación, atención sanitaria y espacios seguros".