Riesgo elevado de incendios en un tercio de Francia por el pico de calor y las tormentas

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París, 3 ago (EFE).- Un total de 36 del centenar de departamentos franceses se encuentran este lunes en riesgo elevado de incendios por un nuevo pico en la ola de calor que ha atravesado el país desde el pasado martes, a lo que se une un frente de tormentas que ha llegado por el Atlántico y que va en dirección noreste.

Météo France precisó que ese riesgo de incendios está directamente relacionado con la ausencia de lluvia y el viento moderado en el noroeste del país, y en el caso de la regiones mediterráneas con la grave sequía de la vegetación y un calor muy marcado, en particular en el Var.

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En ese departamento con capital en el puerto de Tolón está localizado el principal incendio activo en Francia, en el macizo del Gros Bessillon, que se declaró el 21 de julio y que, después de haber quemado 4.500 hectáreas en los primeros diez días, el pasado viernes por la tarde se reavivó de forma virulenta y calcinó en pocas horas otras 1.500 hectáreas.

Hasta este lunes a mediodía las hectáreas quemadas allí son 1.850, indicó a la prensa un portavoz de los bomberos, que precisó que la progresión del fuego sigue contenida en la mayor parte del perímetro, con algunos puntos calientes en los que se centra el trabajo de los 1.500 bomberos desplegados en la zona.

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Están apoyados desde el cielo por dos hidroaviones de tipo Canadair, dos aviones Dash y dos helicópteros bombarderos de agua para tratar de yugular un incendio que sigue sin estar controlado.

El departamento del Var es uno de los 20 que se encuentran este lunes en alerta naranja por calor en el sureste de Francia, con temperaturas máximas de hasta 36-38 grados hoy.

Los termómetros bajarán ligeramente el martes para volver a subir el miércoles, cuando además se anticipa un fortalecimiento de los vientos más habituales en la región mediterránea, el mistral y la tramontana, que acrecentarán el riesgo de incendios forestales.

Por lo que respecta a las tormentas, son más probables este lunes en los departamentos interiores del sur, en las regiones de Aquitania y Occitania, donde podrían traducirse en intensas lluvias acompañadas de granizo y fuerte viento.

Por otro lado, la sequía que sacude todo el territorio francés ha conducido al parón de tres reactores nucleares del noreste, en las centrales de Chooz y Cattenom, a causa del débil caudal de los ríos con los que se refrigeran, el Mosa para la primera y el Mosela para la segunda.

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La eléctrica estatal EDF indicó en un comunicado que el reactor número 1 de Chooz, en el departamento de Ardenas, se paró en la noche del sábado al domingo en virtud de los acuerdos entre Francia y Bélgica sobre la gestión del agua del Mosa, que ya había justificado el apagado del segundo reactor desde el 11 de julio.

Además, en la noche del viernes al sábado se detuvo uno de los reactores de la central de Cattenom por el bajo nivel del Mosela.

Francia tiene 57 reactores atómicos en servicio que generan alrededor del 70 % de la electricidad. EFE