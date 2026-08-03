Rueda eleva a 2,5 millones las ayudas a gallegos en Venezuela, con una línea extraordinaria por los terremotos

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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado este lunes el refuerzo de los apoyos del Gobierno autonómico a la comunidad gallega residente en Venezuela, a través de varias medidas de apoyo que suman un total de 2,5 millones de euros --entre ellas ha incluido una nueva línea por los terremotos de junio que tendrá un crédito inicial de 500.000 euros--.

En su reunión semanal, el Ejecutivo autonómico ha analizado un informe sobre estas ayudas de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración que otorga a través de diferentes programas que se reforzarán esta semana con una convocatoria de ayudas específica para las personas afectadas por los terremotos del 24 de junio.

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Esta nueva línea se publicará este miércoles en el Diario Oficial de Galicia (DOG). En concreto, estas aportaciones extraordinarias se destinarán a ayudar a sufragar gastos para paliar la situación de necesidad derivada de la pérdida temporal o definitiva de las condiciones de habitabilidad de la residencia habitual de las personas gallegas residentes en Venezuela afectadas por los terremotos.

"Mantuvimos desde el primer momento un contacto muy intenso con los gallegos en Venezuela a través de las hermandades y de las entidades de la colectividad en ese país que tienen mucha actividad y, fruto de esas conversaciones, hoy lanzamos una línea extraordinaria de ayudas para colaborar con los gallegos que vieron afectada su vivienda", ha indicado.

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En este sentido, la concesión de estas ayudas se realizará en régimen de concurrencia no competitiva debido al interés público, social y humanitario derivado de las excepcionales circunstancias que concurren en este caso.

500.000 EUROS

Según ha indicado Rueda, el crédito inicial destinado a esta línea es de 500.000 euros "y podrá ser ampliable en función de las necesidades que se vayan planteando y de lo que vayan indicando las entidades".

Las solicitudes podrán presentarse desde el 6 de agosto hasta el 1 de diciembre de 2026, preferiblemente a través de la sede electrónica de la Xunta.

Además, para facilitar la presentación, las personas interesadas podrán dirigirse a las entidades colaboradoras de Venezuela --Hermandad Gallega de Venezuela en Caracas, Hermandad Gallega de Valencia, Centro Gallego de Maracaibo, Centro Gallego de Puerto la Cruz y Asociación Fillos de Galicia dos Estados de Aragua e Lara, en Maracay--.

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OTROS APOYOS

En este contexto, Alfonso Rueda ha explicado que la Xunta agilizó los trámites para el pago de las aportaciones económicas individuales de carácter social de las que este año se benefician en Venezuela "más de 1.200 personas gallegas por un importe de ayuda total de más de 1,3 millones".

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Estos apoyos buscan garantizar la cobertura de las necesidades básicas de subsistencia y la atención sociosanitaria de las personas gallegas emigrantes y de sus hijos residentes en el exterior y que se encuentren en situación de precariedad económica.

A esto se añade el refuerzo de los acuerdos de colaboración de carácter social con las entidades gallegas en Venezuela y las ayudas a su actividad y funcionamiento hasta los casi 580.000 euros en total.

OTRAS LÍNEAS DE AYUDA

Dentro de la batería de ayudas de la Secretaría Xeral da Emigración para las personas gallegas del exterior, las residentes en Venezuela también pueden acceder a las de emergencia social, que tienen plazo de solicitudes abierto hasta el 5 de octubre de 2026.

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Con ellas se otorga una prestación económica única a personas emigrantes de nacionalidad española y origen gallego residentes en América con escasos recursos y a sus descendientes, para atender situaciones de necesidad derivadas de circunstancias extraordinarias sobrevenidas en los últimos 12 meses.

CONTACTO PERMANENTE

El Ejecutivo gallego subraya que esta batería de medidas se enmarca en el compromiso de la Xunta con la comunidad gallega en el exterior, en este caso con la de Venezuela, con motivo de los terremotos registrados en junio.

El Gobierno que dirige Alfonso Rueda mantiene contacto permanente con la colectividad, sigue con atención su situación y, según ha destacado, "tiene activados todos los mecanismos a su disposición para atender sus necesidades".

De hecho, en colaboración con las entidades gallegas en Venezuela, mantiene una red de oficinas de atención social, que permite "atender y canalizar todos los mecanismos de apoyo que pone a disposición" e informar a todas las personas en situación de necesidad.

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