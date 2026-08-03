Putin viaja a Siberia en una visita de cariz electoral lejos de los drones ucranianos

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Moscú, 3 ago (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, viajó este lunes al corazón de Siberia, la región de Krasnoyarsk, en una de sus escasas visitas oficiales en lo que va de año fuera de Moscú y San Petersburgo por motivos de seguridad.

"Es fantástico que nos reunamos justo aquí; (...) Krasnoyarsk es el centro geográfico de Rusia", comentó, citado por la agencia local de noticias RIA Nóvosti.

En Krasnoyarsk, que se encuentra a más de 3.300 kilómetros al este de Moscú, Putin se reunió con el gobernador y departió con los participantes en la ceremonia final del concurso estudiantil Gran Oportunidad, en el que participaron más de 7 millones de escolares.

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Putin, conocido por no ser un gran aficionado al fútbol, incluso se atrevió a tocar en dos ocasiones el balón que le pasó uno de los participantes en el acto.

La prensa independiente informó que en las gasolineras de la ciudad de más de un millón de habitantes bajó el precio del combustible justo antes de que el avión presidencial aterrizara en la ciudad.

Precisamente, la crisis de combustible, sumada al hartazgo con la guerra de Ucrania y el bloqueo de internet, ha provocado un desplome en la popularidad de Putin y del partido del Kremlin, Rusia Unida.

La popularidad del presidente, que participa en la campaña de Rusia Unida por primera vez desde 2007, cayó un 5 % en sólo una semana y la formación oficialista tiene una intención de voto del 30 %, muy lejos de la mayoría constitucional.

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Por ese motivo, Rusia Unida ni siquiera ha publicado un programa electoral, aunque los comicios legislativos serán el 20 de septiembre.

Aunque el lema de la campaña del Kremlin es 'Todo por la Victoria', está aún muy lejos de hacerse realidad en el campo de batalla ucraniano.

El Kremlin ha reforzado, en gran medida desde el pasado año, la seguridad del jefe de Estado, que ha reducido los desplazamientos, ya que los drones ucranianos han alcanzado objetivos situados más allá de la Rusia europea.

Por ese motivo, Putin ha viajado sólo en lo que va de año -aparte de Moscú y San Petersburgo- a la capital tártara, Kazán, para participar en la cumbre de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), y recientemente a la siberiana Irkutsk, donde visitó una fábrica de aviones.

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Según la prensa, debido a los exitosos ataques ucranianos contra la retaguardia rusa, Putin ha renunciado a hacer concesiones territoriales a Kiev, al tiempo que no se comprometerá a nada en las negociaciones de paz hasta haber tomado todo el Donbás. EFE

(foto)(vídeo)