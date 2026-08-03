Países Bajos quiere que UE investigue el contexto de entrada masiva de migrantes en Ceuta

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La Haya, 3 ago (EFE).- El Gobierno neerlandés reclamó este lunes a la Comisión Europea una investigación para esclarecer cómo pudo producirse la entrada irregular de muchas más de 50.000 personas en la ciudad española de Ceuta la semana pasada, una situación que considera "una vulneración sin precedentes de la integridad de la frontera exterior de Europa".

En una carta remitida al Parlamento, el ministro neerlandés de Asilo y Migración, Bart van den Brink, aseguró que Bruselas, "como guardiana de los Tratados", debe liderar y realizar "una investigación y evaluación exhaustivas de las causas y las deficiencias para que quede claro cómo ha podido producirse esta situación".

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El Gobierno de Países Bajos considera que la entrada masiva de migrantes en la ciudad española, ubicada en el norte de África, constituye "una vulneración de la integridad territorial de España y, por tanto, de la Unión Europea", una situación que califica de "inaceptable".

Esta será la posición que defenderá La Haya en el Consejo informal extraordinario de ministros de Justicia y del Interior, convocado para este martes para abordar la crisis migratoria en Ceuta.

Van den Brink afirma que, según la información facilitada por Madrid, ninguno de los migrantes ha continuado viaje hacia la España peninsular ni hacia otros Estados miembros de la Unión Europea (UE), ya que los desplazamientos desde Ceuta al resto del espacio Schengen están sujetos a controles fronterizos.

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"Con las medidas adoptadas hasta ahora, parece que el espacio Schengen no ha sido vulnerado", señala el ministro, quien añade que España ha reforzado la frontera exterior mediante diversas medidas, entre ellas una barrera flotante, y ha iniciado un proceso de retornos a gran escala.

No obstante, el Gobierno neerlandés considera que "España debe hacer todo lo posible para garantizar también el retorno de los migrantes que aún no han regresado a Marruecos y seguir reforzando la frontera exterior, para evitar un efecto llamada sobre otras personas que quieran entrar irregularmente en España", recoge la carta.

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Además, solicitará que Frontex verifique el número de personas que efectivamente han sido retornadas y continúe supervisando la situación sobre el terreno, informando regularmente a los Estados miembros.

El Ejecutivo neerlandés también asegura que, si alguna persona llegada a Ceuta solicita asilo en Países Bajos, será trasladada a España conforme al Reglamento europeo de Gestión del Asilo y la Migración, con el objetivo de evitar una presión adicional sobre el sistema neerlandés de asilo.

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El ministro insiste en que la crisis de Ceuta demuestra la necesidad de reforzar las fronteras exteriores de la UE y de aplicar plenamente el Pacto Europeo de Asilo y Migración.

A largo plazo, el Gobierno neerlandés mantiene además su apuesta por que las solicitudes de asilo puedan tramitarse fuera del territorio europeo y por desarrollar mecanismos como los llamados centros de retorno en terceros países.

La semana pasada, más de 50.000 personas cruzaron irregularmente la frontera entre Marruecos y Ceuta en apenas 24 horas, un episodio en el que murieron al menos 72 personas, según el Gobierno español. Las autoridades locales de Ceuta cifran en 88 las personas fallecidas, y Marruecos admitió once muertos en su territorio.

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"El Gobierno lamenta profundamente la pérdida de estas vidas. Los traficantes de personas se aprovecharon de personas vulnerables, entre ellas menores de edad. El Gobierno condena estos hechos", concluye el Ejecutivo neerlandés. EFE