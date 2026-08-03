Implantar políticas de control del alcohol podría evitar hasta 9.220 casos de cáncer en la UE, según un estudio

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La implementación simultánea de políticas de aumento de impuestos sobre el alcohol, prohibición de venta los domingos y restricción nacional de publicidad podría evitar hasta 9.220 casos de cáncer en la Unión Europea, según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El estudio, publicado en 'The Lancet Regional Health-Europe', simuló cuatro escenarios de políticas de control del alcohol, incluidos el aumento de impuestos especiales, la prohibición de la venta los domingos, la prohibición nacional de publicidad y un enfoque de política integrada que combina las tres intervenciones.

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El análisis incluyó los siete tipos de cáncer para los que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) de la OMS considera que hay evidencia suficiente de una relación causal con el consumo de alcohol. Estos son cáncer de cavidad oral, faringe, laringe, esófago, hígado, colon y recto, y mama femenina.

Asumiendo un período de latencia de 10 años entre los cambios en la exposición al alcohol y los efectos observables en la incidencia de cáncer, el estudio destaca que todas las intervenciones estudiadas reducirían la incidencia de enfermedad, aunque el enfoque de políticas combinadas es el que produciría mayores beneficios.

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Mientras que el escenario combinado podría evitar 9.220 nuevos casos de cáncer, lo que supone el 6,5 por ciento de todos los nuevos casos de cáncer atribuibles al alcohol, el aumento de impuestos evitaría 8.387 casos; una prohibición de ventas los domingos 5.491 casos; y una prohibición de 'marketing' 6.434 casos. Las mayores reducciones absolutas se observaron en los cánceres de mama femenino y de esófago.

Los efectos de las políticas variaron entre países, lo que pone de manifiesto diferencias de base en el consumo de alcohol, la estructura demográfica, las estructuras impositivas, las preferencias de bebidas y la proporción de consumo no registrado. Por ejemplo, los países con mayores porcentajes de consumo registrado, como Estonia, pueden experimentar mayores efectos, mientras que los países con un consumo sustancial no registrado o transfronterizo pueden requerir medidas complementarias.

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Los autores detallan que los hallazgos subrayan la importancia de adaptar las políticas sobre el alcohol a los contextos nacionales, manteniendo al mismo tiempo la coherencia con las estrategias a nivel poblacional recomendadas por la OMS.

Dado que la implementación de políticas integrales sobre el alcohol podría prevenir miles de casos de cáncer en la UE, y sabiendo que las políticas de control del alcohol a nivel poblacional están infrautilizadas para la prevención del cáncer, instan a integrarlas en los marcos de control del cáncer, tanto en el ámbito europeo como nacional.

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