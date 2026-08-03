Ministros ultras piden a Netanyahu rechazar la hoja de ruta de la Junta de Paz en Gaza

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Jerusalén, 3 ago (EFE).- Los ministros israelíes Bezalel Smotrich (Finanzas) y Orit Malka Strook (Colonización y Misiones Nacionales) instaron este lunes al primer ministro, Benjamín Netanyahu, a que rechace la hoja de ruta de 15 puntos presentada el fin de semana por la Junta de Paz para Gaza, en una carta urgente a la que tuvo acceso EFE.

Los dos ministros, ambos del ala ultranacionalista del Gobierno, acusaron al documento de contradecir "por completo" tanto el objetivo del desarme de Hamás y la desmilitarización de Gaza como las promesas que, según afirman, Estados Unidos hizo a Israel sobre esta cuestión.

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En el documento, fechado el 3 de agosto, Smotrich y Strook sostienen que la hoja de ruta somete a todos los organismos previstos -entre ellos la futura fuerza policial palestina (BOP) y la fuerza internacional de estabilización (ISF)- al derecho palestino vigente en la Autoridad Palestina, que, aseguran, no tipifica el terrorismo ni la incitación y permite el pago de salarios a militantes de Hamás apartados del servicio.

Los firmantes advierten de que esa disposición equivale a "financiar de por vida" a los miembros de la organización islamista, con cargo a fondos que no saldrían del presupuesto de Hamás.

La carta también denuncia que, según el plan, las armas de Hamás no serán destruidas ni saldrán de la Franja, sino que pasarán "solo a otras manos palestinas", y que se autorizaría la posesión de armas "personales" conforme a la legislación palestina.

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Respecto a la fuerza multinacional ISF, los firmantes sostienen que su mandato ha sido alterado "de forma dramática" frente a lo prometido a Israel: en lugar de desarmar a Hamás y confiscar fondos del terrorismo, se encargaría de supervisar a las propias fuerzas israelíes, separarlas de Hamás y adiestrar a la policía palestina, sin actuar contra los palestinos.

Los ministros reclaman además la creación de un mecanismo que permita excluir de los órganos de supervisión del acuerdo a cualquier país que, a su juicio, actúe contra Israel en foros internacionales.

Según anunció Trump el pasado jueves, la Junta de Paz alcanzó un acuerdo "histórico" para el "desarme total" de Hamás y otros grupos armados palestinos en Gaza.

El mandatario afirmó en su cuenta de Truth Social que "el acuerdo se llevará a cabo en fases cuidadosamente estructuradas" y que, una vez completado el desarme, "las fuerzas israelíes se retirarán" mientras una fuerza internacional de estabilización trabajará junto a una nueva fuerza policial palestina para garantizar la seguridad de Gaza.

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Asimismo, señaló que el tema del almacenamiento de armas estará bajo la supervisión del Comité Nacional para la Administración de Gaza -"un nuevo gobierno palestino"- y que Israel "no tendrá ninguna participación en él".

Al firmar el acuerdo, el grupo islamista palestino Hamás se comprometió a desarmarse, aunque, según declaró el negociador Ghazi Hamad el viernes, las condiciones también obligan a Israel a "retirarse de la Franja de Gaza, abrir los cruces fronterizos y cesar los asesinatos".

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"Si Israel no cumple el acuerdo, nosotros tampoco lo cumpliremos", zanjó el responsable de Hamás. EFE