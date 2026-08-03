Medio centenar de observaciones públicas del eclipse dispondrán de espacios de sonificación para personas ciegas

Guardar

Cerca de 55 observaciones públicas organizadas a lo largo del país dispondrán de espacios de sonificación del eclipse en el marco de este proyecto, que busca garantizar que personas con discapacidad visual puedan vivir este fenómeno cósmico.

El eclipse total de Sol que cruzará España el próximo 12 de agosto podrá experimentarse también a través del sonido gracias al proyecto Eclipse Inclusivo del Instituto de Ciencias del Espacio (ICE-CSIC).

Eclipse Inclusivo pone de forma gratuita a disposición de los organizadores de eventos de observación del eclipse total de Sol los dispositivos LightSound: una herramienta que convierte en tiempo real las variaciones de la luz solar en sonido. El proyecto ha recibido alrededor de 100 solicitudes para eventos de observación realizados en localidades ubicadas en la franja de totalidad del eclipse.

PUBLICIDAD

En estos espacios de sonificación cualquier persona podrá disfrutar el eclipse a través del sonido generado en tiempo real por los dispositivos LightSound. Esta experiencia permite percibir la evolución del fenómeno mediante variaciones sonoras que reflejan los cambios en la luz solar, ofreciendo una nueva forma de vivir el eclipse que, además de hacer posible la participación de las personas con discapacidad visual, invita a cualquier asistente a descubrir el fenómeno desde una perspectiva diferente e inmersiva.

"El acceso a un eclipse total no debería depender de la capacidad de ver. Disponer de herramientas accesibles como los dispositivos LightSound permite que las personas con discapacidad visual sean las protagonistas de su propia experiencia, percibiendo directamente la evolución del fenómeno sin necesidad de que otra persona se la interprete", afirma el coordinador del proyecto Eclipse Inclusivo, Jorge Rivero.

PUBLICIDAD

Riero explica que la totalidad "es un instante de enorme emoción que millones de personas comparten al mismo tiempo". "Hacerlo accesible significa garantizar que esa emoción colectiva también pueda vivirse en primera persona por quienes, tradicionalmente, han quedado al margen de este tipo de experiencias", añade.

Gracias a que muchas administraciones han apostado por incorporar estos espacios en sus programas oficiales, estarán presentes en algunos de los principales eventos de observación del eclipse organizados en España.

Entre las citas más destacadas figura el evento de observación oficial del Gobierno de España en el Centro Astronómico de Yebes (Guadalajara).

Cataluña, dentro del programa de actividades 'Cataluña mira al Cielo' fomentado por el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Cataluña, será uno de los territorios con mayor despliegue del proyecto con dispositivos en diez de los municipios identificados como prioritarios por la Generalitat para observar el eclipse.

PUBLICIDAD

El ICE-CSIC organizará un espacio de sonificación en la localidad de Reus junto al Ayuntamiento de Reus y la asociación Astrodiversitat.

Otras comunidades autónomas como Aragón o Cantabria también contarán con espacios de sonificación de eclipse en sus eventos oficiales de observación de eclipse.

¿QUÉ SON LOS DISPOSITIVOS LIGHTSOUND?

Desarrollados por el proyecto LightSound de la Universidad de Harvard, estos dispositivos emplean la tecnología Arduino para transformar la intensidad de la luz en sonido.

Durante un eclipse de Sol, a medida que la Luna cubre el Sol, el dispositivo emite un sonido cuyo tono se atenúa y se vuelve más grave hasta desaparecer por completo durante la fase de eclipse total de Sol, reproduciendo auditivamente el proceso del eclipse.

PUBLICIDAD

Los dispositivos LightSound se pueden conectar a auriculares, para una experiencia individual, o pueden conectarse a unos altavoces para una experiencia compartida. Al registrar la intensidad de la luz, estos dispositivos permiten crear un mapa sonoro de la observación del eclipse.

Estos dispositivos ya han demostrado su eficacia en eclipses solares anteriores en Estados Unidos de América (2017, 2024), Chile y Argentina (2019-2020). Gracias a ellos numerosas personas con discapacidad visual pudieron percibir y disfrutar este fenómeno astronómico, transformando la observación tradicional en una experiencia multisensorial.

PUBLICIDAD

Gracias a la financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), el proyecto Eclipse Inclusivo ha producido 120 dispositivos en tres eventos en mayo y junio: dos eventos con personal de investigación y de ingeniería en el ICE-CSIC y un taller con voluntarios celebrado en TransfoLab, en Barcelona.

TALLERES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

En los meses previos al eclipse, desde el proyecto se han impartido talleres para personas con discapacidad visual organizados junto a la ONCE y la Asociación Catalana para la Integración de las personas Ciegas (ACIC).

Los talleres se han celebrado en distintas localidades de Cataluña y a ellos han asistido adultos y familias con niños y niñas con discapacidad visual. Los asistentes a estos talleres han podido aprender sobre el Sol y los eclipses a través de materiales táctiles como maquetas de la luna y el Sol.

PUBLICIDAD

También han podido aprender sobre los tipos de eclipses y por dónde pasará el eclipse del 12 de agosto a través de diagramas de bajorelieve producidos en colaboración entre el ICE-CSIC y el Centro de Recursos Educativos de la ONCE.

Finalmente se les ha mostrado cómo funciona la herramienta de sonificación LightSound y se les ha informado sobre los lugares en los que estarán disponibles para que puedan experimentar el eclipse. Estos talleres inclusivos se han complementado con actividades en centros ocupacionales en toda Cataluña.

PUBLICIDAD

"Las actividades de inclusión como las que hacemos en el proyecto Eclipse Inclusivo no deben entenderse como acciones excepcionales, sino como un compromiso permanente. Solo así podremos garantizar que quienes no pueden contemplar un eclipse también tengan la oportunidad de escucharlo, sentirlo y vivirlo. Nuestro mayor objetivo es que este proyecto deje un legado duradero, creando vínculos estables con asociaciones y entidades para que estas colaboraciones continúen creciendo y haciendo la divulgación científica cada vez más inclusiva", comenta la investigadora del ICE-CSIC Claudia Gutiérrez, miembro del equipo del proyecto Eclipse Inclusivo.