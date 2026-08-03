Los hackers prefieren las 'cookies' a las tarjetas de crédito: más de 52.400 millones de 'cookies' robadas en un año

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Los datos de navegación de los usuarios se han convertido en uno de los principales objetivos de los ciberdelincuentes, con más de 52.400 millones de 'cookies' robadas en un solo año, además, los registros de estos datos son 4,6 veces más recurrentes que los de contraseñas, archivos y tarjetas de crédito juntos, estando Netflix o Instagram entre los servicios preferidos.

Así lo han dado a conocer los expertos de la compañía de ciberseguridad NordVPN en una nueva investigación donde, tras analizar bases de datos de 'infostealers' durante el último año, han recabado que, más allá de su labor de facilitar la navegación en internet, las 'cookies' se han convertido en un bien muy preciado para los ciberdelincuentes.

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Concretamente, los expertos han identificado más de 52.400 millones de 'cookies' robadas en un solo año, exponiendo a riesgos que van desde el rastreo y la creación de perfiles hasta el secuestro de sesiones. En el caso de España, la región ocupa el puesto 17 a nivel mundial, con 699.675.062 'cookies' encontradas en las bases de datos analizadas.

Además, se trata de un tipo de información muy demandada por los actores maliciosos, ya que, según han podido comprobar, las 'cookies' aparecen 4,6 veces más en las bases de datos estudiadas que todos los demás tipos de datos robados juntos. Esto supera a las contraseñas, los archivos o, incluso las tarjetas de crédito.

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El interés en las 'cookies' se debe principalmente a que son la moneda de cambio de los ciberdelincuentes, permitiéndoles llevar a cabo acciones como saltarse los inicios de sesión por completo. Esto es gracias a que pueden reutilizar una 'cookie' de sesión activa para hacerse pasar por un usuario autenticado sin necesitar su contraseña. Esta técnica se conoce como "secuestro de sesión".

Como ha explicado el director de tecnología de NordVPN, Marijus Briedis, esto denota "un cambio radical en la forma en la que operan los 'hackers'", ya no solo tratan de descifrar una contraseña, sino que "roban la llave digital que está puesta en la cerradura".

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NETFLIX, GOOGLE Y FACEBOOK: PLATAFORMAS FAVORITAS PARA EL ROBO

Otro aspecto curioso que han destacado los investigadores es que la mayoría de los registros de robos de 'cookies' no estaban vinculados a cuentas bancarias, sino a otras plataformas de uso diario.

Así, Google encabeza las bases de datos en cuanto a 'cookies' robadas con 11,78 millones de registros, seguido de Facebook (8,10 millones) y Microsoft (7,85 millones). Siguiendo esta línea, los datos obtenidos a través de las alertas de sesiones secuestradas de NordVPN detallan que la exposición de 'cookies' de inicio de sesión también afecta a las plataformas de contenido y redes sociales.

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De esta forma, destacan servicios como Twitch, Netflix, YouTube, Reddit, Roblox o Instagram, como plataformas que aparecen con frecuencia entre la información analizada de 'cookies' robadas. Por tanto, a pesar de que se pueda pensar que son servicios menos relevantes, estas cuentas para navegar, ver contenido en 'streaming' y para el ocio, también son valiosas para los ciberdelincuentes.

ROBO DE 'COOKIES' A NIVEL GLOBAL

La compañía de ciberseguridad ha incidido en que este tipo de operaciones se llevan a cabo por todo el mundo poniendo en riesgo a cualquier persona. Según sus resultados, se han registrado robos de 'cookies' en más de 250 países y territorios.

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Por ejemplo, India lidera la base de datos con 4680 millones de cookies robadas, seguida de Brasil (2830 millones), Estados Unidos (2430 millones), Indonesia (2100 millones) y Filipinas (1930 millones).

Igualmente, teniendo en cuenta las 'cookies' robadas y la cifras de población, Uruguay, Perú y Chile han sido las que mayor concentración de 'cookies' robadas por habitante han mostrado. En el caso de España, se han estimado 14,62 'cookies' robadas por persona.

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Frente a estos robos, desde NordVPN han subrayado que la protección tradicional debe ir acompañada de una respuesta rápida. Esto se debe a que más del 96 por ciento de los registros de infecciones analizados procedían de "dispositivos con software de seguridad activo".

Al respecto, Briedis ha puesto sobre la mesa la importancia de cerrar las sesiones de plataformas y servicios, borrar el caché del navegador y utilizar herramientas de monitorización de sesiones para desactivar rápidamente las llaves digitales robadas antes de que puedan ser explotadas.

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"El robo de cookies nos recuerda que la ciberseguridad no consiste solo en prevenir, sino también en la rapidez con la que actúas cuando algo sale mal. Si te roban una cookie de sesión, cerrar la sesión de las cuentas afectadas y refrescar esa sesión puede limitar significativamente los daños", ha concluido.