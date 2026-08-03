Claves de Schengen: el sistema de libre circulación para más de 400 millones de personas

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Bruselas, 3 ago (EFE).- El espacio Schengen constituye uno de los pilares fundamentales de la integración europea, al permitir la libre circulación de más de 400 millones de personas, pero cuyo funcionamiento ha sido cuestionado por una veintena de Estados miembros de la Unión Europea (UE) tras la crisis migratoria ocurrida la pasada semana en Ceuta (España).

En momentos de repunte migratorio o de alerta de seguridad, su funcionamiento y la posibilidad de reinstaurar controles internos vuelven al centro del debate comunitario, algo que ha puesto en marcha Italia con ciudadanos no comunitarios.

Estas son las claves de la mayor zona de libre circulación del mundo:

El marco jurídico de la zona Schengen, que se denomina así por la localidad luxemburguesa en la que se gestó, nació en 1985, aunque su entrada en vigor tuvo lugar diez años después, en 1995.

Actualmente esta zona de libre circulación de personas abarca 29 países: 25 Estados miembros de la UE junto a Islandia, Lieschtestein, Noruega y Suiza.

De la UE, no participan ni Chipre ni Irlanda, que este semestre preside el Consejo de la UE, mantiene una cláusula de exclusión voluntaria y conserva su propia zona de viajes junto al Reino Unido.

El principio rector de este sistema es la eliminación de todos los controles sistemáticos en fronteras terrestres, marítimas y aéreas entre los países participantes tanto para ciudadanos de estos Estados como para los nacionales de terceros países que cuenten con visado o permiso de residencia legal.

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Para nacionales de terceros países existe el denominado 'visado Schengen', que les permite viajar por todo el espacio durante un período de 90 días dentro de cualquier ventana de 180 días, salvo algunas limitaciones territoriales específicas.

Ante la apertura de las fronteras internas, los países Schengen aplican normas armonizadas en sus fronteras exteriores, una gestión que recae sobre cada Estado fronterizo con el respaldo de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex).

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Ceuta y Melilla constituyen las dos únicas fronteras terrestres del espacio Schengen y de la UE con el continente africano, lo que les otorga una dimensión estratégica de cara a la gestión de los flujos migratorios procedentes de África.

Por ello, para evitar que ambas ciudades autónomas se conviertan en una vía de tránsito automático a la Europa continental, existen controles de identidad y visado en los puertos y aeropuertos que conectan los territorios con la península Ibérica y otros destinos Schengen.

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El Código de Fronteras Schengen, el conjunto de normas del espacio de libre circulación, contempla que un Estado miembro pueda introducir controles temporales en sus fronteras interiores ante amenazas graves al orden público o la seguridad nacional, crisis migratorias o emergencias sanitarias, como lo fue la pandemia de covid-19.

Esta medida debe ser "de carácter excepcional, estrictamente proporcionada, de duración limitada", según reza la normativa, y necesita de una notificación previa a la Comisión Europea y al resto de Estados miembros.

Ante la situación en Ceuta, Italia comenzó el pasado sábado a aplicar en aeropuertos y puertos marítimos controles aleatorios a viajeros procedentes de España.

Esta libre circulación de personas se compensa con un refuerzo de la seguridad y la cooperación policial a través del SIS, una base de datos en tiempo real que permite a las fuerzas de seguridad nacionales compartir alertas sobre personas desaparecidas o buscadas por la justicia, prohibiciones de entrada a la UE y vehículos, armas u objetos robados. EFE

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