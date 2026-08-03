Lingotes Especiales multiplica por más de dos su beneficio hasta junio, con 554.000 euros

Guardar

Lingotes Especiales cerró el primer semestre de 2026 con un beneficio antes de impuestos de 554.000 euros, una cifra que más que duplica los 251.000 euros que registró en el mismo periodo del ejercicio anterior (un 120,7% más), según ha informado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Entre enero y junio de este año, la cifra de negocios de la compañía fue de 43,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,0% en comparación con los 41,8 millones que se anotó en el mismo tramo de 2025.

PUBLICIDAD

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 4,1 millones de euros en la primera mitad de 2026, un 10,8% por encima de los 3,7 millones que contabilizó en el primer semestre de 2025.

Lingotes especiales ha indicado que los resultados han sido "modestos", en contexto marcado por la complejidad que ha atravesado el sector del automóvil, tanto en Europa como en España.

Si bien, el grupo ha explicado que "cree firmemente en el futuro del negocio, por lo que viene implementando constantemente la modernización de sus plantas, que no son las más grandes, pero sí las mejores".

"Además, hemos modificado tanto las líneas de fundición como las de mecanizado para poder fabricar otras piezas distintas a las que hacíamos sin dejar de producir las que ya veníamos realizando. Así que tenemos incrementos importantes en los pedidos para los futuros años de piezas para automóviles eléctricos, híbridos y trasporte ligero y pesado de mercancías", ha apuntado en la presentación de su avance de resultados semestrales.

PUBLICIDAD

Estas nuevas piezas, nuevos productos y nuevos clientes, según la empresa, harán que "paulatinamente" aumenten la producción y tengan una mayor venta para dar más valor añadido a sus nuevas producciones, por lo que en cuanto el mercado se estabilice, asegurarán la actividad futura para volver a cifras y resultados prepandemia.

PRIMERA FASE DE SU ESTRATEGIA DE CONSOLIDACIÓN

La compañía ha puesto en marcha una primera fase de su estrategia de consolidación, que se articula en torno a una inversión de 14 millones de euros destinada a adaptar su catálogo a componentes para vehículos híbridos y eléctricos puros.

PUBLICIDAD

Con este plan, el grupo ha comentado que prevé aumentar su capacidad productiva en un 35%, elevar su cifra de negocios en 40 millones de euros adicionales al año y reforzar su plantilla con 111 nuevos operarios. Además, la empresa ha destinado de media un 1,5% de su volumen de negocio anual a actividades de investigación y desarrollo.