Alerta sanitaria en Inglaterra por el nuevo aumento de las temperaturas

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Londres, 3 ago (EFE).- Las autoridades sanitarias británicas emitieron hoy la alerta sanitaria para gran parte de Inglaterra por el alza de las temperaturas, que pueden llegar a los 35 grados Celsius.

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA, por sus siglas en inglés) emitió la alerta ámbar para Londres, el este, centro y sur de Inglaterra, que se mantendrá hasta el miércoles.

El aumento de las temperaturas podría incrementar los riesgos para la salud, especialmente entre los grupos más vulnerables, como niños y ancianos, pero también para la población en general.

Polly Ashmore, consultora de la UKHSA, dijo a los medios que "los periodos de calor intenso pueden tener consecuencias graves para la salud, especialmente en las personas mayores; por ello, es importante que todos adopten precauciones sensatas mientras disfrutan del sol".

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"Recordamos a la población que debe estar pendiente de sus familiares mayores, vecinos y personas con problemas de salud preexistentes, asegurándose de que conozcan la previsión meteorológica y sigan las recomendaciones necesarias", añadió.

La alerta ámbar indica que las altas temperaturas, además de afectar la salud de las personas vulnerables, pueden provocar la deformación de vías ferroviarias y derretir el asfalto.

El Reino Unido ha tenido ya cuatro olas de calor este año. La primera fue entre el 22 y el 31 de mayo, cuando las temperaturas en el sur de Inglaterra alcanzaron los 35 grados Celsius, en tanto que la segunda se registró entre el 19 el 28 de junio, con temperaturas máximas de 37,7 grados.

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La tercera ola fue mucho más prolongada ya que empezó el pasado 4 de julio y se prolongó hasta el 26 del mismo mes en algunas zonas del sur de Inglaterra, con temperaturas en torno a los 30 grados, mientras que la cuarta se registró el 29 de julio.

Las altas temperaturas han provocado sequía en gran parte del centro y sur de Inglaterra, así como en Gales.

Londres, 3 ago (EFE).- El pasado mes de julio ha sido el julio más seco en Inglaterra y Gales desde que existen registros públicos hace ahora 190 años, según los datos divulgados este lunes por la Met Office, el servicio meteorológico nacional.

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Inglaterra ha recogido 6,5 milímetros de lluvia y Gales 9,3 milímetros, en ambos casos menos de la mitad registrados en julio del año anterior.

Los efectos de esta sequía se dejan notar hace ya semanas en los parques de Londres, donde el césped luce un aspecto amarillento, ya que son parques que generalmente no cuentan con sistemas de riego debido a que se da por descontada la lluvia.

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En ambos territorios ha sido igualmente el julio más soleado (con más horas de sol) que se recuerda; en realidad, todos los meses del año, con excepción de febrero, han superado con creces la media de horas de sol de años anteriores.

Las perspectivas no son halagüeñas en la semana en curso, porque un frente lluvioso que se acerca por el norte de las islas británicas afectará principalmente a Escocia y no se dejará sentir en Inglaterra y Gales, según las previsiones meteorológicas.

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De hecho, se espera un aumento sensible de los termómetros hacia el miércoles, con temperaturas que en Londres y alrededores podrán alcanzar los 34 grados.