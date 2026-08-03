El huracán de la Bichota vuelve con nuevo disco, la cita imprescindible de la semana

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Redacción Internacional, 3 ago (EFE).- Karol G publica su nuevo álbum este 7 de agosto, día importante en el calendario cultural de una semana en la que llega la segunda parte de 'Cien años de soledad' o el final de 'Ted Lasso'. Y para quien esté en Suiza, qué mejor plan que una película en la Piazza Grande de Locarno.

La cantante colombiana anunció por sorpresa el miércoles pasado en un concierto en Toronto (Canadá) que su nuevo álbum, 'No me arrepiento de sentir tanto', se publicará el 7 de agosto, apenas un año después del homenaje a sus raíces latinas que hizo en 'Tropicoqueta'.

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Poco se sabe de este disco, excepto que promete una vuelta al estilo urbano que le ha hecho famosa, como muestra el tema 'Matadora', que estrenó en Chicago, en el primer concierto de su gira 'Viajando por el mundo. Tropitour'.

Ocho capítulos componen la segunda parte de la adaptación de 'Cien años de soledad', la monumental obra de Gabriel García Márquez, trasladada a la pequeña pantalla con un equipo enteramente colombiano.

La primera parte consiguió cuatro Premios Platino, incluido el de mejor miniserie. Un éxito que esperan reeditar los nuevos episodios, que llegan a Netflix el 5 de agosto y que terminan de contar la epopeya de la familia Buendía en la mítica Macondo. Ver la serie también puede llevar a los espectadores que no lo hayan hecho a leerse la maravillosa novela del Premio Nobel de Literatura 1982.

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'Ted Lasso' llega a su fin con una cuarta y última temporada que se podrá ver a partir del 5 de agosto en Apple TV. La ficción creada por Jason Sudeikis cerrará una brillante trayectoria que incluye trece premios Emmy o dos Globos de Oro.

Diez nuevos episodios en los que Ted (Sudeikis) regresa a Richmond para entrenar a un equipo de fútbol femenino de segunda división. Un capítulo por semana hasta el último, que se emitirá el 7 de octubre. Regresan también Hannah Waddingham, como Rebecca Welton, Brett Goldstein (Roy Kent), Juno Temple (Keeley Jones), Brendan Hunt (entrenador Beard) y Jeremy Swift (Leslie Higgins).

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Y para quienes estén en Suiza entre el 5 y el 15 de agosto, es la oportunidad de viajar a Locarno para disfrutar de su festival de cine, que tiene la particularidad de proyectar cada noche una de las películas de la programación en su preciosa Piazza Grande.

Un marco espectacular para descubrir nuevos talentos o volver a ver clásicos como 'Tiburón' ('Jaws', 1975'), 'Corazón salvaje' ('Wild at Heart', 1990) o 'Taxi Driver' (1976), algunos de los títulos incluidos en la edición de este año. EFE

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