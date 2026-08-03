Cerca de 88.000 evacuados por fuertes lluvias en el centro de China

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Pekín, 3 ago (EFE).- La provincia central china de Shaanxi trasladó preventivamente a casi 88.000 personas desde el jueves por las fuertes lluvias registradas en amplias zonas de la región, mientras China mantiene alertas por precipitaciones intensas y tormentas en varias partes del país.

Entre el pasado jueves y este lunes, las autoridades provinciales organizaron la evacuación preventiva de 87.987 personas, informó la televisión estatal CCTV citando al Departamento de Gestión de Emergencias de Shaanxi, que cuenta con unos 39 millones de habitantes repartidos en una superficie similar a la de Bielorrusia.

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Solo entre la mañana local del domingo y la de este lunes, la provincia añadió 18.063 personas evacuadas, dentro de las medidas adoptadas ante el riesgo de crecidas, inundaciones y otros desastres asociados a las lluvias.

Las precipitaciones afectaron durante las últimas 24 horas a gran parte del centro y el sur de Shaanxi, con lluvias fuertes o torrenciales en numerosos distritos y acumulados superiores a 100 milímetros en siete de ellos.

Las lluvias provocaron crecidas en 27 ríos de la provincia, aunque no se habían notificado daños, según el mismo balance.

El Centro Meteorológico Nacional mantenía este lunes una alerta naranja por lluvias intensas, con previsión de precipitaciones fuertes o torrenciales en zonas del centro, norte, suroeste y sur del país, y acumulados locales que podrían alcanzar entre 250 y 260 milímetros.

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El episodio se suma a un verano de elevada presión meteorológica en China, donde en las últimas semanas el paso de varios tifones, las lluvias torrenciales en el sur y el centro del país y los deslizamientos de tierra en zonas montañosas han dejado decenas de muertos, miles de desplazados preventivos y daños en infraestructuras, viviendas y redes de transporte en varias provincias.

Las autoridades también pidieron atención esta semana a la evolución del tifón Dolphin, aún lejos de las aguas chinas pero con una trayectoria posterior incierta hacia el entorno marítimo oriental del país. EFE

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