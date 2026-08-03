Hong Kong estrena futuros sobre bonos soberanos chinos para atraer inversores extranjeros

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Shanghái (China), 3 ago (EFE).- Los contratos de futuros sobre bonos soberanos chinos comenzaron a cotizar hoy a través de Hong Kong en un nuevo intento de las autoridades del gigante asiático para abrir su mercado nacional de deuda a más inversores extranjeros e internacionalizar el uso de su divisa, el yuan.

El diario local South China Morning Post apunta que los futuros atrajeron un "volumen de negocio activo en los primeros minutos de la sesión" de este lunes.

Los contratos a cinco años tendrán un tamaño de 500.000 yuanes (74.060 dólares, 64.247 euros), y se podrán negociar a través de un centenar de brókeres afiliados al parqué de la antigua colonia británica.

Según el presidente de HKEX, el operador de la bolsa hongkonesa, Carlson Tong, estas nuevas herramientas "permiten a los inversores internacionales abrir, cubrir y cerrar posiciones enteramente desde el extranjero, a través de las mismas cuentas y flujos de trabajo que ya utilizan para los derivados cotizados en Hong Kong".

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Según Bloomberg, se trata de la tercera ocasión en que Pekín trata de impulsar esta iniciativa tras una corta prueba entre abril y diciembre de 2017, suspendida después de que Hong Kong reclamase un marco regulador y de cooperación más claro con China continental, y otro plan que acabó siendo cancelado en 2023 antes de ver siquiera la luz.

En esta ocasión, el plan viene precedido de la decisión, tomada el pasado mes de abril, de permitir que los inversores globales negocien con futuros de bonos soberanos dentro de China.

Tras años de reformas, más de 2 billones de yuanes (296.239 millones de dólares, 256.979 millones de euros) de deuda soberana 'onshore' (negociada en los mercados de la China continental) estaban en manos de inversores extranjeros, cifra que contrasta con los 450.000 millones de yuanes (66.654 millones de dólares, 57.820 millones de euros) de mediados de 2017. EFE

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