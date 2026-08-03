Taiwán asegura que cooperación militar con EE.UU. es "estrecha" y en "todos los niveles"

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Taipéi, 3 ago (EFE).- Los intercambios militares entre Taiwán y Estados Unidos son "estrechos" y suceden en "todos los niveles", afirmó el ministro taiwanés de Defensa, Wellington Koo, en una entrevista publicada este lunes por la agencia de noticias CNA.

"(La cooperación militar con EE.UU.) es incluso mayor de lo que ustedes imaginan", aseveró Koo, quien también expresó su agradecimiento al Comando del Pacífico de Estados Unidos por contribuir a mejorar las capacidades de combate defensivo de la isla.

Durante la conversación, el ministro también recalcó que Washington considera a Taiwán un emplazamiento "clave" en la primera cadena de islas del Pacífico, como se conoce a la línea de archipiélagos que va desde Japón a Borneo, pasando por Taiwán y Filipinas, y que actúa como una suerte de contención estratégica frente a China.

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Respecto a la situación actual en la región, Koo recordó que la Estrategia del Indopacífico de EE.UU. aboga por los principios de "defensa colectiva y responsabilidad compartida" y que, por ello, cada país debería elevar su presupuesto militar y reforzar su capacidad de autodefensa para generar una "disuasión colectiva".

"Una vez que se consolide esa postura de disuasión colectiva, cuando el líder del Partido Comunista chino (PCCh), Xi Jinping, quiera adoptar medidas que socaven la paz en el estrecho, los cálculos que deberá sopesar se volverán extremadamente complejos", apuntó el funcionario isleño.

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Por su parte, el jefe del Departamento de Planificación Estratégica del Ministerio de Defensa, Huang Wen-chi, aseguró que, si bien los intercambios entre ambas partes no pueden hacerse públicos, basta con observar cómo adiestraban las tropas taiwanesas hace cinco años y cómo lo hacen ahora "para hacerse una idea de todo lo que han aprendido".

"Todos ellos son cambios concretos fruto del entrenamiento orientado al combate real", manifestó Huang.

Estas declaraciones se difundieron a dos días para el inicio de la fase de ejercicios con fuego real de las maniobras Han Kuang, los simulacros anuales de las Fuerzas Armadas de Taiwán, pensados para verificar el estado de preparación de las tropas ante un eventual intento de invasión por parte de China.

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En los últimos años, Taipéi ha impulsado un importante aumento de su gasto en Defensa ante la creciente presión militar de Pekín, que considera a la isla autogobernada como "parte inalienable" de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para hacerse con su control.

Desde hace más de siete décadas, EE.UU. se encuentra en medio de las disputas entre ambas partes, ya que Washington es el principal suministrador de armas a Taiwán y, si bien no mantiene vínculos diplomáticos con la isla, podría defenderla en caso de conflicto con China.

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Esa postura ha provocado permanentes roces entre Washington y Pekín, cuyo Gobierno ha definido a la "cuestión taiwanesa" como la "línea roja" en las relaciones entre las dos potencias. EFE