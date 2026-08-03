El campeón nicaragüense se estrena en la Copa Centroamericana frente a Antigua

Guardar

Ciudad de Guatemala, 3 ago (EFE).- El vigente campeón de Nicaragua, Real Estelí, se estrena este martes en la Copa Centroamericana de la Concacaf frente al Antigua guatemalteco, que perdió en la primera jornada de visitante frente al Alianza salvadoreño.

Los nicaragüenses, que descansaron en la primera jornada del grupo B, llegan a la ciudad colonial de Antigua Guatemala con la misión de sacar un buen resultado ante los dirigidos por el argentino Mauricio Tapia.

En el estadio Pensativo, el Antigua buscará redimirse luego de su tropiezo de visitante contra el Alianza la semana pasada con una derrota de 1-0.

El equipo 'Tren del Norte', como se le conoce al Real Estelí, arribó este lunes a Guatemala con su jugador referente, el volante Juan Ramón Barrera, un conocedor del fútbol local por haber vestido los colores del Guastatoya, Xelajú, Municipal y Comunicaciones, estos dos últimos los dos clubes más populares del país.

PUBLICIDAD

Al frente del Real Estelí estará el entrenador argentino nacionalizado hondureño Diego Vásquez, quien llevó en mayo pasado al título a su equipo después de tres años de sequía.

El Antigua es uno de los cuatro clubes guatemaltecos que participan en la Copa Centroamericana de Fútbol 2026, junto al Municipal, el Xelajú y el Mixco.

El encuentro del martes en el estadio Pensativo, unos 50 kilómetros al oeste de la Ciudad de Guatemala, está programado para dar inicio a las 20:00 hora local (02:00 GMT del miércoles).

El Antigua se ha consolidado en la última década como uno de los clubes más importantes de Guatemala, al ganar los seis títulos que acumula en su historia, incluidos dos en los torneos Apertura y Clausura de 2025. EFE