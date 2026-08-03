FACUA insta al Rayo a que reembolse el dinero a los abonados que no puedan acudir a partidos fuera de Madrid

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FACUA-Consumidores en Acción reclamó este lunes al Rayo Vallecano que reembolse el dinero de los abonos a los aficionados que no puedan acudir a los partidos fuera de la Comunidad de Madrid, después de que el Gobierno regional retirase la concesión del Estadio de Vallecas al club madrileño, según comunicó FACUA.

"Ante la decisión del club de celebrar los partidos en estadios ubicados en otras comunidades autónomas, la asociación advierte de que los aficionados tienen derecho a recuperar las cantidades que correspondan por cada uno de los partidos que no puedan disfrutar", expresó FACUA en un comunicado.

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Y es que, el Rayo Vallecano, mientras hay abierto un procedimiento administrativo para extinguir la concesión del Estadio de Vallecas al club, habría designado, según varias informaciones, el Estadio de El Plantío, en Burgos, como recinto para jugar como euqipo local en caso de que no pueda hacerlo en su feudo habitual.

Así, desde FACUA denunciaron que "la lejanía de las ubicaciones en las que el conjunto 'rayista' disputará sus partidos como local obliga a muchos abonados a asumir unos importantes gastos extra en desplazamientos y alojamiento que no pueden permitirse".

Asimismo, confirmaron que "numerosos aficionados" trasladaron a FACUA el "malestar" por las decisiones adoptadas por el club. "La asociación les está asesorando sobre sus derechos, si bien espera que los responsables del club asuman sus obligaciones legales y, de mantener las ubicaciones previstas para los partidos, procedan a habilitar un mecanismo para reembolsar a los afectados las cantidades que correspondan", concluyó el comunicado.

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